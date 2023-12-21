https://sputniknews.com.tr/20231221/rus-donanmasina-katilan-iki-nukleer-denizalti-krasnoyarsk-ve-imparator-iii-alexander---1078695303.html
Rus Donanmasına katılan iki nükleer denizaltı: Krasnoyarsk ve İmparator III. Alexander
Rus Donanmasına katılan iki nükleer denizaltı: Krasnoyarsk ve İmparator III. Alexander
Geçtiğimiz günlerde Krasnoyarsk ve İmparator III. Alexander adlı iki yeni nükleer denizaltı Rusya Deniz Kuvvetleri'ne katıldı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T19:55+0300
2023-12-21T19:55+0300
2023-12-21T19:55+0300
multimedya
infografik
nükleer denizaltı
rusya
imparator 3. aleksandr
füze
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İki farklı projeden doğan denizaltıların biri seyir ve hipersonik füzeleri taşıyabiliyorken, diğeri ise kıtalararası balistik füze kullanımını öngörüyor. Bu denizaltıların, önümüzdeki on yıllarda Rusya'nın stratejik deniz nükleer kuvvetlerinin güçlü bir bileşenini oluşturacağı ifade edildi. İki yeni nükleer denizaltının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, nükleer denizaltı, rusya, imparator 3. aleksandr, инфографика, füze
infografik, nükleer denizaltı, rusya, imparator 3. aleksandr, инфографика, füze
Rus Donanmasına katılan iki nükleer denizaltı: Krasnoyarsk ve İmparator III. Alexander
Geçtiğimiz günlerde Krasnoyarsk ve İmparator III. Alexander adlı iki yeni nükleer denizaltı Rusya Deniz Kuvvetleri'ne katıldı.
İki farklı projeden doğan denizaltıların biri seyir ve hipersonik füzeleri taşıyabiliyorken, diğeri ise kıtalararası balistik füze kullanımını öngörüyor. Bu denizaltıların, önümüzdeki on yıllarda Rusya'nın stratejik deniz nükleer kuvvetlerinin güçlü bir bileşenini oluşturacağı ifade edildi.
İki yeni nükleer denizaltının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.