https://sputniknews.com.tr/20231221/rus-donanmasina-katilan-iki-nukleer-denizalti-krasnoyarsk-ve-imparator-iii-alexander---1078695303.html

Rus Donanmasına katılan iki nükleer denizaltı: Krasnoyarsk ve İmparator III. Alexander

Rus Donanmasına katılan iki nükleer denizaltı: Krasnoyarsk ve İmparator III. Alexander

Geçtiğimiz günlerde Krasnoyarsk ve İmparator III. Alexander adlı iki yeni nükleer denizaltı Rusya Deniz Kuvvetleri'ne katıldı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T19:55+0300

2023-12-21T19:55+0300

2023-12-21T19:55+0300

multimedya

infografik

nükleer denizaltı

rusya

imparator 3. aleksandr

füze

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İki farklı projeden doğan denizaltıların biri seyir ve hipersonik füzeleri taşıyabiliyorken, diğeri ise kıtalararası balistik füze kullanımını öngörüyor. Bu denizaltıların, önümüzdeki on yıllarda Rusya'nın stratejik deniz nükleer kuvvetlerinin güçlü bir bileşenini oluşturacağı ifade edildi. İki yeni nükleer denizaltının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, nükleer denizaltı, rusya, imparator 3. aleksandr, инфографика, füze