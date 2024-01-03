https://sputniknews.com.tr/20240103/bitcoinde-sert-dusus-1079293525.html

Bitcoin'de sert düşüş

Bitcoin'de sert düşüş

Son dönemde ETF iyimserliği ile 45 binin üzerini gören Bitcoin'de SEC'in ETF için ek süre istediği yönündeki iddialar sert düşüş getirdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T15:47+0300

2024-01-03T15:47+0300

2024-01-03T15:51+0300

ekonomi

bitcoin

bitcoin madenciliği

kripto

kripto para

dolar

etf (exchange traded funds)

abd

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Bitcoin'de ETF iyimserliği yerini sert bir dalgalanmaya bıraktı.Yüzde 9 gerilemeGün içinde 45 bin doların üzerini test eden Bitcoin, yüzde 9'a varan gerilemeyle 41 bin doların altını gördü.SEC’in 10 Ocak’a kadar EFT konusunda bir karar vermesi bekleniyor. Fakat SEC'in bu karar için ek süre istediği de belirtildi.Bitcoin neden düşüyor?Alpha Impact kurucusu Hayden Hughes’a göre yaklaşan ETF onay haberi gölgesinde traderlar ilk günlerinde “treni kaçırmama” hissiyatıyla alım yaptı. ABD’de faizlerin de düşüş sürecine gireceği beklentisinin risk iştahını artırması kripto para birimlerini destekleyen bir başka faktör oldu.45 bin doları aşmıştıKripto para birimi Bitcoin yıla hızlı başlangıç yaptı. Bitcoin Nisan 2022'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 45 bin doları aştı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/altin-yila-rekorla-basladi-1079248010.html

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