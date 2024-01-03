https://sputniknews.com.tr/20240103/bitcoinde-sert-dusus-1079293525.html
Bitcoin'de sert düşüş
Bitcoin'de sert düşüş
Son dönemde ETF iyimserliği ile 45 binin üzerini gören Bitcoin'de SEC'in ETF için ek süre istediği yönündeki iddialar sert düşüş getirdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T15:47+0300
2024-01-03T15:47+0300
2024-01-03T15:51+0300
ekonomi
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kripto
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etf (exchange traded funds)
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Bitcoin'de ETF iyimserliği yerini sert bir dalgalanmaya bıraktı.Yüzde 9 gerilemeGün içinde 45 bin doların üzerini test eden Bitcoin, yüzde 9'a varan gerilemeyle 41 bin doların altını gördü.SEC’in 10 Ocak’a kadar EFT konusunda bir karar vermesi bekleniyor. Fakat SEC'in bu karar için ek süre istediği de belirtildi.Bitcoin neden düşüyor?Alpha Impact kurucusu Hayden Hughes’a göre yaklaşan ETF onay haberi gölgesinde traderlar ilk günlerinde “treni kaçırmama” hissiyatıyla alım yaptı. ABD’de faizlerin de düşüş sürecine gireceği beklentisinin risk iştahını artırması kripto para birimlerini destekleyen bir başka faktör oldu.45 bin doları aşmıştıKripto para birimi Bitcoin yıla hızlı başlangıç yaptı. Bitcoin Nisan 2022'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 45 bin doları aştı.
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bitcoin, bitcoin madenciliği, kripto, kripto para, dolar, etf (exchange traded funds), abd
bitcoin, bitcoin madenciliği, kripto, kripto para, dolar, etf (exchange traded funds), abd
Bitcoin'de sert düşüş
15:47 03.01.2024 (güncellendi: 15:51 03.01.2024)
Son dönemde ETF iyimserliği ile 45 binin üzerini gören Bitcoin'de SEC'in ETF için ek süre istediği yönündeki iddialar sert düşüş getirdi.
Bitcoin'de ETF iyimserliği yerini sert bir dalgalanmaya bıraktı.
Gün içinde 45 bin doların üzerini test eden Bitcoin, yüzde 9'a varan gerilemeyle 41 bin doların altını gördü.
SEC’in 10 Ocak’a kadar EFT konusunda bir karar vermesi bekleniyor. Fakat SEC'in bu karar için ek süre istediği de belirtildi.
Alpha Impact kurucusu Hayden Hughes’a göre yaklaşan ETF onay haberi gölgesinde traderlar ilk günlerinde “treni kaçırmama” hissiyatıyla alım yaptı. ABD’de faizlerin de düşüş sürecine gireceği beklentisinin risk iştahını artırması kripto para birimlerini destekleyen bir başka faktör oldu.
Kripto para birimi Bitcoin yıla hızlı başlangıç yaptı. Bitcoin Nisan 2022'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 45 bin doları aştı.