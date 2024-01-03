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SON DAKİKA | Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
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Beklenen resmi açıklama geldi: 2024 yılında ikinci ek MTV alınacak mı?
Beklenen resmi açıklama geldi: 2024 yılında ikinci ek MTV alınacak mı?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ikinci ek Motorlu Taşıtlar Vegisi (MTV) iddiası dün gündem olmuştu. Bu yıl için yüzde 58'den fazla zamlanan MTV için... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), 2024 yılında ikinci kez ek Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) alınacağı yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı.DMM, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:Yeni yıl yeni zamlar ile gelirken Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken bir iddia ortaya atılmış, Ebru Baki ile Para Politika programında canlı yayına katılan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacaklar başka çaresi yok” ifadelerini kullanmıştı. Sunucu Ebru Baki ise, “Bütün gelen konuklarım aynı şeyi söylüyor” diyerek Zeyrek’in sözlerine yanıt vemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-iddia-ikinci-ek-mtv-mi-geliyor--1079270913.html
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, 2024, vergi, vergi borcu
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, 2024, vergi, vergi borcu

Beklenen resmi açıklama geldi: 2024 yılında ikinci ek MTV alınacak mı?

11:01 03.01.2024 (güncellendi: 11:07 03.01.2024)
© AAotomotiv pazarı
otomotiv pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ikinci ek Motorlu Taşıtlar Vegisi (MTV) iddiası dün gündem olmuştu. Bu yıl için yüzde 58'den fazla zamlanan MTV için Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) çıkan iddialara açıklama getirdi. "2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak” iddiasını yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), 2024 yılında ikinci kez ek Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) alınacağı yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı.
DMM, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Bazı basın yayın organlarında yer alan, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz.”
Yeni yıl yeni zamlar ile gelirken Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken bir iddia ortaya atılmış, Ebru Baki ile Para Politika programında canlı yayına katılan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacaklar başka çaresi yok” ifadelerini kullanmıştı. Sunucu Ebru Baki ise, “Bütün gelen konuklarım aynı şeyi söylüyor” diyerek Zeyrek’in sözlerine yanıt vemişti.
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
EKONOMİ
Araç sahibini ilgilendiren iddia: İkinci ek MTV mi geliyor?
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