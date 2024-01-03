Bakanlık açıkladı: 'Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı'

1⃣1⃣ İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 1⃣8⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün

🟥 Kırmızı Bülten ve

❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan

5️⃣6⃣ şahıs yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi… pic.twitter.com/jE40hRHgA5