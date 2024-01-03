Bakanlık açıkladı: 'Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı'
09:36 03.01.2024 (güncellendi: 09:52 03.01.2024)
© Fotoğraf : İçişleri BakanlığıBakanlık açıkladı: 'Kırmızı bültenle aranan 56 kişi yakalandı'
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-28" operasyonuyla 18 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 56 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KAFES 28 operasyonunun ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.
1⃣1⃣ İlimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-28” operasyonuyla 1⃣8⃣ ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 3, 2024
🟥 Kırmızı Bülten ve
❌ Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile arama kaydı bulunan
5️⃣6⃣ şahıs yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi… pic.twitter.com/jE40hRHgA5