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Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık" dedi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, zam
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, zam

Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

11:17 03.01.2024 (güncellendi: 11:47 03.01.2024)
© AA / Harun ÖzalpHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AA / Harun Özalp
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

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