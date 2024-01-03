https://sputniknews.com.tr/20240103/alman-kulisleri-karisti-scholzun-koltugu-sallaniyor-mu-1079285804.html
Alman kulisleri karıştı: Scholz’un koltuğu sallanıyor mu?
Alman kulisleri karıştı: Scholz’un koltuğu sallanıyor mu?
Rusya'dan ucuz doğalgazı reddedip ülkeyi ekonomik resesyona sokarak halkın güvenini kaybeden Olaf Scholz’un erken istifasını sunabileceği iddia edildi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T12:40+0300
2024-01-03T12:40+0300
2024-01-03T12:40+0300
dünya
almanya
olaf scholz
wirecard
yolsuzluk
istifa
boris pistorius
frank-walter steinmeier
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İtalyan La Repubblica gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Almanya Başbakanı Scholz’un 2024 yılında görevinden istifa etmek zorunda kalabileceğini yazarken, mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Scholz'un yerini alabileceğini vurguladı.Yapılan anketlerin sonuçları, Almanların dörtte üçünün hükümetin başındaki Scholz’un faaliyetlerinden memnun olmadığını gösterirken, gazete, aynı zamanda Scolz’un Almanya'nın en büyük finans skandallarından biri olarak kabul edilen Wirecard şirketinin karıştığı yolsuzluklardaki rolüne de dikkat çektiği haberinde, “O zamanlar Almanya Sosyal Demokrat Partisinden (SPD) Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Scholz’un Wirecard skandalındaki rolü ve şirketin üst düzey yöneticisi Jan Marsalek ile olan ilişkisi, kendisine son darbeyi vurabilir” ifadelerine yer verdi.Bazı siyasi elitlerin, ekonomik krize doğru giden Almanya'da koalisyon hükümetindeki Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla bir arada yaşamayı sona erdirmek istediğine değinen La Repubblica, muhafazakar bloğun ‘erken seçim’ talebiyle Scholz’a Noel hediyesi verebileceğini ifade ederken, “Kapalı kapılar ardında, Scholz’un yerine geçebilecek muhtemel kişinin adı Savunma Bakanı Boris Pistorius olabilir. Tüm anketlere göre o, şu anda Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’ın ardından ülkenin en popüler siyasetçisi” diye yazdı.Aynı zamanda Scholz'a yönelik asıl tehdidini, Moskova'yla bağlantılı olduğu iddia edilen Wirecard'ın başkanı Jan Marsalek'in skandalıyla ilişkilendirilirken, Alman elektronik ödeme operatörü Wirecard'ı çevreleyen skandal, Haziran 2020'nin ortasında meydana gelmişti.Denetim sonucunda şirketin hesaplarında daha önce mali tablolarda varlık olarak gösterilen 1.9 milyar euro'nun hayali olduğu ortaya çıkarken, savcılığa göre bu miktar yatırımcıları yanıltmak amacıyla raporlarda belirtildi.Dolandırıcılık planının kilit isimlerinden biri olarak kabul edilen Wirecard'ın eski yönetim kurulu üyesi Marsalek, skandalın ortaya çıkmasından hemen sonra ortadan kaybolurken, uluslararası arananlar listesine alındı.Bazı Alman medyası Marsalek'in Rusya veya Belarus'ta saklanıyor olabileceğini yazarken, ülkenin itibarını lekeleyen en büyük dolandırıcılık planının ortaya çıktığı sırada Scholz’un Maliye Bakanı olduğu, ancak bu mali skandalın kişisel sorumluluğunu her zaman reddettiği de biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231231/scholzdan-yine-ayni-sarki-yeni-yil-konusmasinda-putini-elestirdi-1079210158.html
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almanya, olaf scholz, wirecard, yolsuzluk, istifa, boris pistorius, frank-walter steinmeier
almanya, olaf scholz, wirecard, yolsuzluk, istifa, boris pistorius, frank-walter steinmeier
Alman kulisleri karıştı: Scholz’un koltuğu sallanıyor mu?
Rusya'dan ucuz doğalgazı reddedip ülkeyi ekonomik resesyona sokarak halkın güvenini kaybeden Olaf Scholz’un erken istifasını sunabileceği iddia edildi.
İtalyan La Repubblica gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Almanya Başbakanı Scholz’un 2024 yılında görevinden istifa etmek zorunda kalabileceğini yazarken, mevcut Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Scholz'un yerini alabileceğini vurguladı.
Yapılan anketlerin sonuçları, Almanların dörtte üçünün hükümetin başındaki Scholz’un faaliyetlerinden memnun olmadığını gösterirken, gazete, aynı zamanda Scolz’un Almanya'nın en büyük finans skandallarından biri olarak kabul edilen Wirecard şirketinin karıştığı yolsuzluklardaki rolüne de dikkat çektiği haberinde, “O zamanlar Almanya Sosyal Demokrat Partisinden (SPD) Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Scholz’un Wirecard skandalındaki rolü ve şirketin üst düzey yöneticisi Jan Marsalek ile olan ilişkisi, kendisine son darbeyi vurabilir” ifadelerine yer verdi.
Bazı siyasi elitlerin, ekonomik krize doğru giden Almanya'da koalisyon hükümetindeki Yeşiller ve Sosyal Demokratlarla bir arada yaşamayı sona erdirmek istediğine değinen La Repubblica, muhafazakar bloğun ‘erken seçim’ talebiyle Scholz’a Noel hediyesi verebileceğini ifade ederken, “Kapalı kapılar ardında, Scholz’un yerine geçebilecek muhtemel kişinin adı Savunma Bakanı Boris Pistorius olabilir. Tüm anketlere göre o, şu anda Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’ın ardından ülkenin en popüler siyasetçisi” diye yazdı.
Aynı zamanda Scholz'a yönelik asıl tehdidini, Moskova'yla bağlantılı olduğu iddia edilen Wirecard'ın başkanı Jan Marsalek'in skandalıyla ilişkilendirilirken, Alman elektronik ödeme operatörü Wirecard'ı çevreleyen skandal
, Haziran 2020'nin ortasında meydana gelmişti.
Denetim sonucunda şirketin hesaplarında daha önce mali tablolarda varlık olarak gösterilen 1.9 milyar euro'nun hayali olduğu ortaya çıkarken, savcılığa göre bu miktar yatırımcıları yanıltmak amacıyla raporlarda belirtildi.
Dolandırıcılık planının kilit isimlerinden biri olarak kabul edilen Wirecard'ın eski yönetim kurulu üyesi Marsalek, skandalın ortaya çıkmasından hemen sonra ortadan kaybolurken, uluslararası arananlar listesine alındı.
Bazı Alman medyası Marsalek'in Rusya veya Belarus'ta saklanıyor olabileceğini yazarken, ülkenin itibarını lekeleyen en büyük dolandırıcılık planının ortaya çıktığı sırada Scholz’un Maliye Bakanı olduğu, ancak bu mali skandalın kişisel sorumluluğunu her zaman reddettiği de biliniyor.