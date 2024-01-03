https://sputniknews.com.tr/20240103/ak-parti-sozcusu-celikten-adaylarla-ilgili-aciklama-1079305749.html
AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu
AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu
Yerel seçim adaylarının açıklanacağı tarihle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İki parçalı takvim halinde adaylarımızın açıklanmasını... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T22:39+0300
2024-01-03T22:39+0300
2024-01-03T23:27+0300
türkiye
ömer çelik
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yerel seçim
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu."Artık adaylarımızın isimleri belirlenmeye başlandı" diyen Çelik, şunları söyledi:AK Parti Sözcüsü Çelik "Biz aslında yerel yönetim deneyimi çok yüksek olan, bir bakıma da bizim siyasi hareketimizin öncesinde "Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği" dediğimiz bir belediyecilik geleneği içerisinden siyasi hareketimize evrilmiş bir yapıyız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240102/ysk-baskani-yener-yerel-secime-kac-partinin-katilacagini-acikladi-1079250764.html
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ak parti adayları ne zaman açıklanacak, ak parti yerel seçim adayları kim, ömer çelik yerel seçim açıklama, ak partinin istanbul adayı kim olacak, ak parti ibb adayı
AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu
22:39 03.01.2024 (güncellendi: 23:27 03.01.2024)
Yerel seçim adaylarının açıklanacağı tarihle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İki parçalı takvim halinde adaylarımızın açıklanmasını gerçekleştireceğiz" dedi. Çelik Pazar günü belirlenen adayların ilk kısmının duyurulacağını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Artık adaylarımızın isimleri belirlenmeye başlandı" diyen Çelik, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın seçimlere hazırlık mesaisi yoğun şekilde devam ediyor. Adaylarımızın ilk bölümünü bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacağız. Adaylarımızın ilk kısmının bir bölümü bu pazar olacak. Büyükşehirler ve şehirleri kapsayacak. Diğer adaylar ise 15 Ocak'ta Ankara'da seçim beyannamemizi açıklarken açıklanacak. Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarıya imza atması için görüşmeler devam ediyor."
AK Parti Sözcüsü Çelik "Biz aslında yerel yönetim deneyimi çok yüksek olan, bir bakıma da bizim siyasi hareketimizin öncesinde "Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği" dediğimiz bir belediyecilik geleneği içerisinden siyasi hareketimize evrilmiş bir yapıyız" dedi.