https://sputniknews.com.tr/20240103/ak-parti-sozcusu-celikten-adaylarla-ilgili-aciklama-1079305749.html

AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

AK Parti'nin yerel seçim adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

Yerel seçim adaylarının açıklanacağı tarihle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İki parçalı takvim halinde adaylarımızın açıklanmasını... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T22:39+0300

2024-01-03T22:39+0300

2024-01-03T23:27+0300

türkiye

ömer çelik

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yerel seçim

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi girişinde yerel seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu."Artık adaylarımızın isimleri belirlenmeye başlandı" diyen Çelik, şunları söyledi:AK Parti Sözcüsü Çelik "Biz aslında yerel yönetim deneyimi çok yüksek olan, bir bakıma da bizim siyasi hareketimizin öncesinde "Recep Tayyip Erdoğan Belediyeciliği" dediğimiz bir belediyecilik geleneği içerisinden siyasi hareketimize evrilmiş bir yapıyız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240102/ysk-baskani-yener-yerel-secime-kac-partinin-katilacagini-acikladi-1079250764.html

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