https://sputniknews.com.tr/20240102/ysk-baskani-yener-yerel-secime-kac-partinin-katilacagini-acikladi-1079250764.html

YSK Başkanı Yener, yerel seçime kaç partinin katılacağını açıkladı

YSK Başkanı Yener, yerel seçime kaç partinin katılacağını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T11:11+0300

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politika

ahmet yener

seçim

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Yüksek Seçim Kurulu'nda konuşan Başkan Yener, "1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.31 Mart Yerel Seçimi'ne hangi partiler katılıyor?Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimi'ne katılabilecek partileri açıkladı.İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler:

https://sputniknews.com.tr/20231229/yskdan-yerel-secimler-icin-khkli-aday-karari-1079179760.html

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ahmet yener, seçim