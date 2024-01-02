YSK Başkanı Yener, yerel seçime kaç partinin katılacağını açıkladı
11:11 02.01.2024 (güncellendi: 11:42 02.01.2024)
© AAAhmet Yener
© AA
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu'nda konuşan Başkan Yener, "1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
31 Mart Yerel Seçimi'ne hangi partiler katılıyor?
Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimi'ne katılabilecek partileri açıkladı.
İşte 31 Mart seçimlerine katılabilecek partiler:
1.Adalet Birlik Partisi
2.Adalet Partisi
3.Adalet ve Kalkınma Partisi
4.Anadolu Birliği Partisi
5.Anavatan Partisi
6.Aydınlık Demokrasi Partisi
7.Bağımsız Türkiye Partisi
8.Büyük Birlik Partisi
9.Büyük Türkiye Partisi
10.Cumhuriyet Halk Partisi
11.Demokrasi ve Atılım Partisi
12.Demokratik Sol Parti
13.Demokrat Parti
14.Emek Partisi
15.Gelecek Partisi
16.Genç Parti
17.Güç Birliği Partisi
18.Hak ve Özgürlükler Partisi
19.Halkın Kurtuluşu Partisi
20.Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
21.Hür Dava Partisi
22.İYİ Parti
23.Memleket Partisi
24.Millet Partisi
25.Milliyetçi Hareket Partisi
26.Milli Yol Partisi
27.Saadet Partisi
28.Sol Parti
29.Türkiye İşçi Partisi
30.Türkiye Komünist Hareketi
31.Türkiye Komünist Partisi
32.Vatan Partisi
33.Yeniden Refah Partisi
34.Yenilik Partisi
35.Yeni Türkiye Partisi
36.Zafer Partisi
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