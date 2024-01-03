https://sputniknews.com.tr/20240103/abdnin-suriyedeki-ussune-kamikaze-iha-ile-saldiri-duzenlendi-1079269173.html

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T01:17+0300

2024-01-03T01:17+0300

2024-01-03T01:17+0300

dünya

abd

abd

suriye

haseke

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/12/1078572333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72cbee1896b764a76da0bdb8ca8d49b0.jpg

AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde akşam saatlerinde ABD'li askerlerin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.Saldırıda can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.Olaya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine öğle saatlerinde roket saldırısı düzenlenmişti.Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231231/suriyenin-deyrizor-ilindeki-abd-ussune-saldirilar-duzenlendi-1079207179.html

abd

suriye

haseke

şeddadi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, suriye, haseke, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), şeddadi