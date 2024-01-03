https://sputniknews.com.tr/20240103/abdnin-suriyedeki-ussune-kamikaze-iha-ile-saldiri-duzenlendi-1079269173.html
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T01:17+0300
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AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde akşam saatlerinde ABD'li askerlerin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.Saldırıda can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.Olaya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine öğle saatlerinde roket saldırısı düzenlenmişti.Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231231/suriyenin-deyrizor-ilindeki-abd-ussune-saldirilar-duzenlendi-1079207179.html
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abd, abd, suriye, haseke, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), şeddadi
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.
AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde akşam saatlerinde ABD'li askerlerin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.
Saldırıda can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.
Olaya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü çevresine öğle saatlerinde roket saldırısı düzenlenmişti.
Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.