https://sputniknews.com.tr/20240103/abdden-irandaki-saldirilara-iliskin-aciklama-1079305877.html
ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin açıklama
ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin açıklama
ABD yönetimi, İran’ın Kirman eyaletinde 103 kişinin ölümüne, 211 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıyla ilgileri olduğu iddialarını reddetti. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T22:54+0300
2024-01-03T22:54+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde İran'daki saldırılarla ilgili soruları yanıtladı.Miller, saldırılarla ilgili, "ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür. İkincisi, İsrail'in bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok" dedi.Sözcü Miller, saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.İran'daki saldırılarKirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.İranlı yetkililer, patlamaların 'terör saldırısı' olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iranda-bir-gunluk-yas-ilan-edildi-1079305532.html
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abd, abd, iran, ortadoğu, matthew miller
abd, abd, iran, ortadoğu, matthew miller
ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin açıklama
22:54 03.01.2024 (güncellendi: 22:58 03.01.2024)
ABD yönetimi, İran’ın Kirman eyaletinde 103 kişinin ölümüne, 211 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıyla ilgileri olduğu iddialarını reddetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde İran'daki saldırılarla ilgili soruları yanıtladı.
Miller, saldırılarla ilgili, "ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür. İkincisi, İsrail'in bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok" dedi.
Sözcü Miller, saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.
Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.
İranlı yetkililer, patlamaların 'terör saldırısı' olduğunu açıklamıştı.