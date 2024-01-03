https://sputniknews.com.tr/20240103/abdden-irandaki-saldirilara-iliskin-aciklama-1079305877.html

ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin açıklama

ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin açıklama

ABD yönetimi, İran’ın Kirman eyaletinde 103 kişinin ölümüne, 211 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıyla ilgileri olduğu iddialarını reddetti. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T22:54+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde İran'daki saldırılarla ilgili soruları yanıtladı.Miller, saldırılarla ilgili, "ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür. İkincisi, İsrail'in bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok" dedi.Sözcü Miller, saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.İran'daki saldırılarKirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.İranlı yetkililer, patlamaların 'terör saldırısı' olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240103/iranda-bir-gunluk-yas-ilan-edildi-1079305532.html

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