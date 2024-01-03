https://sputniknews.com.tr/20240103/abd-rusyayi-ukraynada-yenilgiye-ugratma-arzusundan-vazgecmedik-1079307434.html

ABD: Rusya’yı Ukrayna’da yenilgiye uğratma arzusundan vazgeçmedik

ABD: Rusya’yı Ukrayna’da yenilgiye uğratma arzusundan vazgeçmedik

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna politikasında “Rusya’yı tam yenilgiye uğratma” görevinden vazgeçerek olası barış görüşmelerinde Kiev’in konumunu güçlendirme... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T23:37+0300

2024-01-03T23:37+0300

2024-01-03T23:37+0300

ukrayna krizi

abd

abd

ukrayna

rusya

ukrayna krizi

abd dışişleri bakanlığı

matthew miller

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın brifinginde, Politico dergisinin, Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanması ardından ifadelerde yaşanan değişikliğin Rusya’ya toprak tavizinde bulunulacağı anlamına geldiği iddiasını değerlendirdi.Miller, söz konusu iddiayla ilgili bir soru üzerine, “Hayır, bu yalan. Doğru değil” dedi.Politico, ABD Başkanı Joe Biden’in seçim yılında, Ukrayna’da uyguladığı politikanın başarısız olduğunu itiraf etmeyi ve bu politikada değişiklik ilan etmeyi göze alamayacağını yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-savunma-bakanligi-248-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1079302228.html

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