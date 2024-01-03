https://sputniknews.com.tr/20240103/abd-rusyayi-ukraynada-yenilgiye-ugratma-arzusundan-vazgecmedik-1079307434.html
ABD: Rusya’yı Ukrayna’da yenilgiye uğratma arzusundan vazgeçmedik
ABD: Rusya’yı Ukrayna’da yenilgiye uğratma arzusundan vazgeçmedik
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna politikasında “Rusya’yı tam yenilgiye uğratma” görevinden vazgeçerek olası barış görüşmelerinde Kiev’in konumunu güçlendirme... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T23:37+0300
2024-01-03T23:37+0300
2024-01-03T23:37+0300
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ukrayna krizi
abd dışişleri bakanlığı
matthew miller
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın brifinginde, Politico dergisinin, Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanması ardından ifadelerde yaşanan değişikliğin Rusya’ya toprak tavizinde bulunulacağı anlamına geldiği iddiasını değerlendirdi.Miller, söz konusu iddiayla ilgili bir soru üzerine, “Hayır, bu yalan. Doğru değil” dedi.Politico, ABD Başkanı Joe Biden’in seçim yılında, Ukrayna’da uyguladığı politikanın başarısız olduğunu itiraf etmeyi ve bu politikada değişiklik ilan etmeyi göze alamayacağını yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-savunma-bakanligi-248-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1079302228.html
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abd, abd, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller
abd, abd, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, abd dışişleri bakanlığı, matthew miller
ABD: Rusya’yı Ukrayna’da yenilgiye uğratma arzusundan vazgeçmedik
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna politikasında “Rusya’yı tam yenilgiye uğratma” görevinden vazgeçerek olası barış görüşmelerinde Kiev’in konumunu güçlendirme taktiğine geçtiği yönündeki iddiayı reddetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın brifinginde, Politico dergisinin, Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısızlıkla sonuçlanması ardından ifadelerde yaşanan değişikliğin Rusya’ya toprak tavizinde bulunulacağı anlamına geldiği iddiasını değerlendirdi.
Miller, söz konusu iddiayla ilgili bir soru üzerine, “Hayır, bu yalan. Doğru değil” dedi.
Politico, ABD Başkanı Joe Biden’in seçim yılında, Ukrayna’da uyguladığı politikanın başarısız olduğunu itiraf etmeyi ve bu politikada değişiklik ilan etmeyi göze alamayacağını yazmıştı.