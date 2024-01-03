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SON DAKİKA | Bakan Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
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2024'e 2 kez girmek için bilet almışlardı: Yanlış zamana yolculuk yaptılar
2024'e 2 kez girmek için bilet almışlardı: Yanlış zamana yolculuk yaptılar
Havayolu şirketlerinin her yıl Aralık ayında düzenlediği 'zamanda yolculuk' uçuşları ne yazık ki bu sene yolcularını memnun edemedi. Rötar yiyen yolcuların... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
uçak
uçak seferi
uçak bileti
yılbaşı
yılbaşı tatili
yeni yıl
2024
zaman yolcusu
zaman yolculuğu
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Her yıl havayolu şirketleri Aralık ayının son günü benzer uçuşlar düzenleyerek 'zamanda yolculuk”'imkanını yolcularına tanıyor. Bunlardan biri de United Airlines’a ait UA200 sefer sayılı uçağı olmuştu. Ancak yolcuların 'zamanda yolculuk' hayali yanlış yılda varış yapılmasıyla suya düştü. Söz konusu uçağın yeni yılın ilk gününde sabah 7.35'te Guam'dan ayrılması ve 31 Aralık saat 18.50'de Hawaii'deki Honolulu kentine iniş yapması planlanmıştı.United Airlines bu uçuşu X platformundan, “Sadece bir kez yaşarsın ama yılbaşı gecesini iki kez kutlayabilirsiniz!” mesajıyla duyurmuştu.CNN'de yer alan habere göre, resmi sosyal medya hesabında ise “Zamanda yolculuk gerçek!” yazılmıştı. Ancak uçuşun ertelenmesi sonucu yolcular geri sayımı kaçırdı ve rötar nedeniyle yeni yılın ilk gününde varış yapabildi. X platformunda ise yolcular şikayetlerini ve hayal kırıklıklıklarını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/korhan-berzegin-kaybolmasi-davasinda-yeni-gelisme-tinanin-davranisindaki-degisiklik-dikkat-cekti-1079272293.html
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uçak, uçak seferi, uçak bileti, yılbaşı, yılbaşı tatili, yeni yıl, 2024, zaman yolcusu, zaman yolculuğu
uçak, uçak seferi, uçak bileti, yılbaşı, yılbaşı tatili, yeni yıl, 2024, zaman yolcusu, zaman yolculuğu

2024'e 2 kez girmek için bilet almışlardı: Yanlış zamana yolculuk yaptılar

08:47 03.01.2024 (güncellendi: 08:50 03.01.2024)
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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Havayolu şirketlerinin her yıl Aralık ayında düzenlediği 'zamanda yolculuk' uçuşları ne yazık ki bu sene yolcularını memnun edemedi. Rötar yiyen yolcuların hayali suya düştü. Yolcular, 2023’ün son saatlerini yeniden yaşamak isterken kendilerini 1 Ocak 2024’ün ilk saatlerinde buldular.
Her yıl havayolu şirketleri Aralık ayının son günü benzer uçuşlar düzenleyerek 'zamanda yolculuk”'imkanını yolcularına tanıyor. Bunlardan biri de United Airlines’a ait UA200 sefer sayılı uçağı olmuştu. Ancak yolcuların 'zamanda yolculuk' hayali yanlış yılda varış yapılmasıyla suya düştü. Söz konusu uçağın yeni yılın ilk gününde sabah 7.35'te Guam'dan ayrılması ve 31 Aralık saat 18.50'de Hawaii'deki Honolulu kentine iniş yapması planlanmıştı.
United Airlines bu uçuşu X platformundan, “Sadece bir kez yaşarsın ama yılbaşı gecesini iki kez kutlayabilirsiniz!” mesajıyla duyurmuştu.
CNN'de yer alan habere göre, resmi sosyal medya hesabında ise “Zamanda yolculuk gerçek!” yazılmıştı. Ancak uçuşun ertelenmesi sonucu yolcular geri sayımı kaçırdı ve rötar nedeniyle yeni yılın ilk gününde varış yapabildi. X platformunda ise yolcular şikayetlerini ve hayal kırıklıklıklarını dile getirdi.
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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