https://sputniknews.com.tr/20240103/2024e-2-kez-girmek-icin-bilet-almislardi-yanlis-zaman-yolculuk-yaptilar-1079273786.html

2024'e 2 kez girmek için bilet almışlardı: Yanlış zamana yolculuk yaptılar

2024'e 2 kez girmek için bilet almışlardı: Yanlış zamana yolculuk yaptılar

Havayolu şirketlerinin her yıl Aralık ayında düzenlediği 'zamanda yolculuk' uçuşları ne yazık ki bu sene yolcularını memnun edemedi. Rötar yiyen yolcuların... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T08:47+0300

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Her yıl havayolu şirketleri Aralık ayının son günü benzer uçuşlar düzenleyerek 'zamanda yolculuk”'imkanını yolcularına tanıyor. Bunlardan biri de United Airlines’a ait UA200 sefer sayılı uçağı olmuştu. Ancak yolcuların 'zamanda yolculuk' hayali yanlış yılda varış yapılmasıyla suya düştü. Söz konusu uçağın yeni yılın ilk gününde sabah 7.35'te Guam'dan ayrılması ve 31 Aralık saat 18.50'de Hawaii'deki Honolulu kentine iniş yapması planlanmıştı.United Airlines bu uçuşu X platformundan, “Sadece bir kez yaşarsın ama yılbaşı gecesini iki kez kutlayabilirsiniz!” mesajıyla duyurmuştu.CNN'de yer alan habere göre, resmi sosyal medya hesabında ise “Zamanda yolculuk gerçek!” yazılmıştı. Ancak uçuşun ertelenmesi sonucu yolcular geri sayımı kaçırdı ve rötar nedeniyle yeni yılın ilk gününde varış yapabildi. X platformunda ise yolcular şikayetlerini ve hayal kırıklıklıklarını dile getirdi.

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