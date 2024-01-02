https://sputniknews.com.tr/20240102/yerel-secim-icin-takvim-islemeye-basladi-bugun-secime-katilacak-partiler-aciklaniyor-1079245501.html

Yerel seçim için takvim işlemeye başladı: Bugün seçime katılacak partiler açıklanıyor

Yerel seçim için takvim işlemeye başladı: Bugün seçime katılacak partiler açıklanıyor

YSK’nın 31 Mart 2024 yerel seçimleri için açıkladığı takvim dün itibarıyla işlemeye başladı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

hava durumu

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

mart

31 mart yerel seçimleri

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

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Buna göre YSK, seçime katılacak siyasi partileri bugün ilan edecek. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci dün başladı. Bugün ise muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından bugün ilan edilecek.YSK’nın açıkladığı seçim takvimi özetle şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231229/ak-parti-ve-mhp-anlasmaya-vardi-hangi-ilde-kim-aday-cikaracak-1079155830.html

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ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları