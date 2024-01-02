https://sputniknews.com.tr/20240102/yerel-secim-icin-takvim-islemeye-basladi-bugun-secime-katilacak-partiler-aciklaniyor-1079245501.html
Yerel seçim için takvim işlemeye başladı: Bugün seçime katılacak partiler açıklanıyor
Yerel seçim için takvim işlemeye başladı: Bugün seçime katılacak partiler açıklanıyor
YSK’nın 31 Mart 2024 yerel seçimleri için açıkladığı takvim dün itibarıyla işlemeye başladı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T07:44+0300
2024-01-02T07:44+0300
2024-01-02T07:46+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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31 mart yerel seçimleri
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Buna göre YSK, seçime katılacak siyasi partileri bugün ilan edecek. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci dün başladı. Bugün ise muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından bugün ilan edilecek.YSK’nın açıkladığı seçim takvimi özetle şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20231229/ak-parti-ve-mhp-anlasmaya-vardi-hangi-ilde-kim-aday-cikaracak-1079155830.html
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ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları
ysk seçim takvimi 2024, ysk seçim takvimini açıkladı, hangi partiler seçime katılacak, ysk takvim 2024, hangi parti kimi aday gösterecek, partilerin belediye başkan adayları
Yerel seçim için takvim işlemeye başladı: Bugün seçime katılacak partiler açıklanıyor
07:44 02.01.2024 (güncellendi: 07:46 02.01.2024)
YSK’nın 31 Mart 2024 yerel seçimleri için açıkladığı takvim dün itibarıyla işlemeye başladı.
Buna göre YSK, seçime katılacak siyasi partileri bugün ilan edecek. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci dün başladı. Bugün ise muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından bugün ilan edilecek.
YSK’nın açıkladığı seçim takvimi özetle şöyle:
2 Ocak: Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.
3 Ocak: Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek
27 Ocak: YSK’da yapılacak kura çekimi ile siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlenecek.
31 Ocak: Siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirmesinin son günü.
11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar netleşecek.
20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00’ye kadar teslim edecek.
22 Şubat: Partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.
29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.
3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.
4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.
21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.
30 Mart: Seçim propagandasının son günü.