https://sputniknews.com.tr/20240102/ukraynadan-rusya-topraklarina-17-olha-fuzesiyle-saldiri-girisimi-1079257742.html

Ukrayna'dan Rusya topraklarına 17 Olha füzesiyle saldırı girişimi

Ukrayna'dan Rusya topraklarına 17 Olha füzesiyle saldırı girişimi

Ukrayna ordusunun fırlattığı 17 Olha füzesi, sınırdaki Belgorod Bölgesi'nin semalarında Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T15:42+0300

2024-01-02T15:42+0300

2024-01-02T15:42+0300

ukrayna krizi

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hava savunma sistemi

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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, saat 12.00, 13.00 ve 14.30'da Rusya topraklarına yönelik üç farklı saldırı girişiminde bulundu.İlk saldırı girişiminde 4, ikincisinde 5 ve üçüncüsünde 8 Olha füzesiyle Rusya'daki altyapı tesislerini hedef alan Ukrayna ordusu, Rus hava savunma sistemlerini geçemedi.17 Olha füzesinin tamamı Belgorod Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240102/telsiz-dinlemeleri-ukrayna-askerlerinin-catismaya-girmeyi-toplu-halde-reddettiklerini-gosteriyor-1079256433.html

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