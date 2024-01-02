https://sputniknews.com.tr/20240102/telsiz-dinlemeleri-ukrayna-askerlerinin-catismaya-girmeyi-toplu-halde-reddettiklerini-gosteriyor-1079256433.html

Telsiz dinlemeleri, Ukrayna askerlerinin çatışmaya girmeyi toplu halde reddettiklerini gösteriyor

Telsiz dinlemeleri, Ukrayna askerlerinin çatışmaya girmeyi toplu halde reddettiklerini gösteriyor

Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyon bölgesinde yapılan telsiz dinlemelerinin, Ukrayna ordusundan askerlerin çatışmaya girmeyi toplu... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T14:22+0300

2024-01-02T14:22+0300

2024-01-02T14:22+0300

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Yaralı Ukraynalı askerlerin operasyon bölgesinde yaptığı, Sputnik’in eline geçen telsiz dinlemelerine göre askerler toplu halde çatışmaya girmeyi reddediyor.Yaralı askerlerden biri, arkadaşı ile yaptığı görüşmede, “Açıkçası, Tanrı’ya şükür artık her şey yolunda. Akciğerlerin yüzde 20'si etkilenmiş. Akciğerler kendine geliyor, diskleri toparladılar. Sırtımdaki diskler dağılmış. Masaj tedavisi yapıldı, artık yürüyorum. Orada şöyle oldu, kısacası herkes gitmeyi reddetti, şoförler bile gençlere yemek götürmeyi, rotasyon yapmayı reddetti” diye konuştu.Askerlerinin muharebe görevlerini yerine getirmeyi reddetmesi ile ilgili anlattıklarının münferit vakalar olmayıp beş birimde meydana gelen toplu eylem olduğunu anlatan asker, “Hiç bilmiyorum, beşinci grup gitmedi. Reddetti, evet reddetti. Saşko vardı ya, ufak tefek, kilolu, (Lada) ‘Niva’ ile geliyordu. Reddettiklerini söyledi” diye sözlerini sürdürdü.Her şeye rağmen göreve gitmeyi kabul eden bir grubun ağır kayıplara uğradığını, sonraki grubun ise gitmeyi reddettiğini dile getiren asker, şöyle konuştu:Esir düşen diğer bir asker ise Ukrayna komuta kademesinin hafif yaralı olan tüm askerleri çok hızlı bir şekilde mevzilere geri gönderdiğini, bu nedenle askerlerin geçmesi gerektiği tedaviyi tamamlayamadıklarını anlattı:Ukrayna askerlerinin çatışmalara katılmayı reddettiği yönündeki kanıtlar giderek artıyor. Askerler toplu olarak çatışmaya girmeyi reddetmesi karşısında Kiev, bariyer müfrezeleri kullanıyor. Sputnik’in geçen hafta sonu yayınladığı bir videoda, Rus askerlerinin saldırmaya başlaması üzerine mevzilerini terk eden çok sayıda Ukraynalı askerin kendi silah arkadaşları tarafından vurulduğu görülmüştü.

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