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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240102/telsiz-dinlemeleri-ukrayna-askerlerinin-catismaya-girmeyi-toplu-halde-reddettiklerini-gosteriyor-1079256433.html
Telsiz dinlemeleri, Ukrayna askerlerinin çatışmaya girmeyi toplu halde reddettiklerini gösteriyor
Telsiz dinlemeleri, Ukrayna askerlerinin çatışmaya girmeyi toplu halde reddettiklerini gösteriyor
Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyon bölgesinde yapılan telsiz dinlemelerinin, Ukrayna ordusundan askerlerin çatışmaya girmeyi toplu... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T14:22+0300
2024-01-02T14:22+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
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Yaralı Ukraynalı askerlerin operasyon bölgesinde yaptığı, Sputnik’in eline geçen telsiz dinlemelerine göre askerler toplu halde çatışmaya girmeyi reddediyor.Yaralı askerlerden biri, arkadaşı ile yaptığı görüşmede, “Açıkçası, Tanrı’ya şükür artık her şey yolunda. Akciğerlerin yüzde 20'si etkilenmiş. Akciğerler kendine geliyor, diskleri toparladılar. Sırtımdaki diskler dağılmış. Masaj tedavisi yapıldı, artık yürüyorum. Orada şöyle oldu, kısacası herkes gitmeyi reddetti, şoförler bile gençlere yemek götürmeyi, rotasyon yapmayı reddetti” diye konuştu.Askerlerinin muharebe görevlerini yerine getirmeyi reddetmesi ile ilgili anlattıklarının münferit vakalar olmayıp beş birimde meydana gelen toplu eylem olduğunu anlatan asker, “Hiç bilmiyorum, beşinci grup gitmedi. Reddetti, evet reddetti. Saşko vardı ya, ufak tefek, kilolu, (Lada) ‘Niva’ ile geliyordu. Reddettiklerini söyledi” diye sözlerini sürdürdü.Her şeye rağmen göreve gitmeyi kabul eden bir grubun ağır kayıplara uğradığını, sonraki grubun ise gitmeyi reddettiğini dile getiren asker, şöyle konuştu:Esir düşen diğer bir asker ise Ukrayna komuta kademesinin hafif yaralı olan tüm askerleri çok hızlı bir şekilde mevzilere geri gönderdiğini, bu nedenle askerlerin geçmesi gerektiği tedaviyi tamamlayamadıklarını anlattı:Ukrayna askerlerinin çatışmalara katılmayı reddettiği yönündeki kanıtlar giderek artıyor. Askerler toplu olarak çatışmaya girmeyi reddetmesi karşısında Kiev, bariyer müfrezeleri kullanıyor. Sputnik’in geçen hafta sonu yayınladığı bir videoda, Rus askerlerinin saldırmaya başlaması üzerine mevzilerini terk eden çok sayıda Ukraynalı askerin kendi silah arkadaşları tarafından vurulduğu görülmüştü.
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, asker, rusya

Telsiz dinlemeleri, Ukrayna askerlerinin çatışmaya girmeyi toplu halde reddettiklerini gösteriyor

14:22 02.01.2024
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLEUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE
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Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyon bölgesinde yapılan telsiz dinlemelerinin, Ukrayna ordusundan askerlerin çatışmaya girmeyi toplu halde reddettiklerini ortaya koyduğu öğrenildi.
Yaralı Ukraynalı askerlerin operasyon bölgesinde yaptığı, Sputnik’in eline geçen telsiz dinlemelerine göre askerler toplu halde çatışmaya girmeyi reddediyor.
Yaralı askerlerden biri, arkadaşı ile yaptığı görüşmede, “Açıkçası, Tanrı’ya şükür artık her şey yolunda. Akciğerlerin yüzde 20'si etkilenmiş. Akciğerler kendine geliyor, diskleri toparladılar. Sırtımdaki diskler dağılmış. Masaj tedavisi yapıldı, artık yürüyorum. Orada şöyle oldu, kısacası herkes gitmeyi reddetti, şoförler bile gençlere yemek götürmeyi, rotasyon yapmayı reddetti” diye konuştu.
Askerlerinin muharebe görevlerini yerine getirmeyi reddetmesi ile ilgili anlattıklarının münferit vakalar olmayıp beş birimde meydana gelen toplu eylem olduğunu anlatan asker, “Hiç bilmiyorum, beşinci grup gitmedi. Reddetti, evet reddetti. Saşko vardı ya, ufak tefek, kilolu, (Lada) ‘Niva’ ile geliyordu. Reddettiklerini söyledi” diye sözlerini sürdürdü.
Her şeye rağmen göreve gitmeyi kabul eden bir grubun ağır kayıplara uğradığını, sonraki grubun ise gitmeyi reddettiğini dile getiren asker, şöyle konuştu:
“Dördüncü grup her şeye rağmen gitti ve olan oldu! Orada ‘200’ de (ölü), 300 de (yaralı) olduğunu anlatıyor, ne için (belli değil), hepsi dağılmış durumda. Beşinci grup ise reddetti.”
Esir düşen diğer bir asker ise Ukrayna komuta kademesinin hafif yaralı olan tüm askerleri çok hızlı bir şekilde mevzilere geri gönderdiğini, bu nedenle askerlerin geçmesi gerektiği tedaviyi tamamlayamadıklarını anlattı:
“Kendi silah arkadaşlarımla birlikte hastaneden taburcu oldum. Yürüyebilenlerin, ayakları üzerinde durabilenlerin tamamı mevziinde olması gerekiyor. Saldırıdan sonra kaburgaları kırılan gençler de var orada.”
Ukrayna askerlerinin çatışmalara katılmayı reddettiği yönündeki kanıtlar giderek artıyor. Askerler toplu olarak çatışmaya girmeyi reddetmesi karşısında Kiev, bariyer müfrezeleri kullanıyor. Sputnik’in geçen hafta sonu yayınladığı bir videoda, Rus askerlerinin saldırmaya başlaması üzerine mevzilerini terk eden çok sayıda Ukraynalı askerin kendi silah arkadaşları tarafından vurulduğu görülmüştü.
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