https://sputniknews.com.tr/20240102/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinde-vasilyevka-kasabasini-bombaladi-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1079264207.html

Ukrayna ordusu, Zaporojye bölgesinde Vasilyevka kasabasını bombaladı: Bir kadın hayatını kaybetti

Ukrayna ordusu, Zaporojye bölgesinde Vasilyevka kasabasını bombaladı: Bir kadın hayatını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye bölgesinde yer alan Vasilyevka yerleşimini çok namlulu roketatar sistemlerinden bombaladığı, ön belirlemelere göre bir... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

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Acil servislerden gazetecilere verilen bilgiye göre, Ukraynalı militanlar Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden Zaporojye bölgesindeki Vasilyevka kasabasının banliyösünü bombaladı, ön belirlemelere göre bir kadın öldü, 6 kişi ise yaralandı.Acil servislerin konuya ilişkin açıklamasında, “Birkaç özel ev hasar gördü. Ön bilgilere göre bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

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