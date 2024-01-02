https://sputniknews.com.tr/20240102/ukrayna-ordusu-zaporojye-bolgesinde-vasilyevka-kasabasini-bombaladi-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1079264207.html
Ukrayna ordusu, Zaporojye bölgesinde Vasilyevka kasabasını bombaladı: Bir kadın hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu, Zaporojye bölgesinde Vasilyevka kasabasını bombaladı: Bir kadın hayatını kaybetti
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye bölgesinde yer alan Vasilyevka yerleşimini çok namlulu roketatar sistemlerinden bombaladığı, ön belirlemelere göre bir... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T20:10+0300
2024-01-02T20:10+0300
2024-01-02T20:10+0300
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ukrayna ordusu
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
zaporojye
çok namlulu roketatar
uzun namlulu silah
grad
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Acil servislerden gazetecilere verilen bilgiye göre, Ukraynalı militanlar Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden Zaporojye bölgesindeki Vasilyevka kasabasının banliyösünü bombaladı, ön belirlemelere göre bir kadın öldü, 6 kişi ise yaralandı.Acil servislerin konuya ilişkin açıklamasında, “Birkaç özel ev hasar gördü. Ön bilgilere göre bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/rusya-savunma-bakanligi-rus-stratejik-fuze-kuvvetlerinin-mobil-grubu-yars-fuzeleri-ile-donatildi-1079263861.html
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ukrayna ordusu, ukrayna ordusu, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, zaporojye, çok namlulu roketatar, uzun namlulu silah, grad
ukrayna ordusu, ukrayna ordusu, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, zaporojye, çok namlulu roketatar, uzun namlulu silah, grad
Ukrayna ordusu, Zaporojye bölgesinde Vasilyevka kasabasını bombaladı: Bir kadın hayatını kaybetti
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye bölgesinde yer alan Vasilyevka yerleşimini çok namlulu roketatar sistemlerinden bombaladığı, ön belirlemelere göre bir kadının hayatını kaybetti bildirildi.
Acil servislerden gazetecilere verilen bilgiye göre, Ukraynalı militanlar Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden Zaporojye bölgesindeki Vasilyevka kasabasının banliyösünü bombaladı, ön belirlemelere göre bir kadın öldü, 6 kişi ise yaralandı.
Acil servislerin konuya ilişkin açıklamasında, “Birkaç özel ev hasar gördü. Ön bilgilere göre bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı” ifadeleri kullanıldı.