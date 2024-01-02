https://sputniknews.com.tr/20240102/rusya-savunma-bakanligi-rus-stratejik-fuze-kuvvetlerinin-mobil-grubu-yars-fuzeleri-ile-donatildi-1079263861.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin mobil grubu Yars füzeleri ile donatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin mobil grubu Yars füzeleri ile donatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin mobil grubunun envanterindeki Topol füzelerinin yerine yeni Yars füzelerinin geçtiğini duyurdu. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin mobil grubunun elinde olan Topol mobil kara tabanlı füze sistemlerinin yerini en yeni Yars kıtalararası balistik füzeleri aldı.Açıklamada, “Tver bölgesindeki Bologovskiy füze birliğinin son füze alayının Topol balistik füzelerinin yerine Yars füzeleri ile silahlanması ile Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin mobil grubunun yeniden donatımı tamamlanmış oldu” ifadelerine yer verildi.Mobil grupta hala yeterli hizmet süresine sahip modern Topol-M mobil kara tabanlı füze sistemleri ile donatılmış alayların bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu alayların yeniden silahlandırılmasına 2025'ten sonra başlanması planlanıyor” vurgusu yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-kievdeki-askeri-sanayi-isletmelerini-vurdu-1079261550.html

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