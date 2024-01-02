https://sputniknews.com.tr/20240102/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-kievdeki-askeri-sanayi-isletmelerini-vurdu-1079261550.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Kiev'deki askeri sanayi işletmelerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Kiev'deki askeri sanayi işletmelerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kiev ve banliyölerinde özellikle füze üretimi yapan askeri sanayi işletmelerinin tesislerini vurduğunu... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T18:02+0300

2024-01-02T18:02+0300

2024-01-02T18:02+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

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Bakanlığın bugünkü açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın askeri sanayi sektörünün Kiev ve banliyölerinde füze, insansız hava aracı (İHA) üretimi ile silah ve askeri teçhizat onarımı ile ilgili siparişleri yerine getiren işletmelere uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla grup saldırı düzenledi” ifadelerine yer verildi.Saldırıda Batılı ülkelerin tedarik ettiği füze, mühimmat ve uçak tipi silahların depolandığı alanların da hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, saldırının hedefine ulaştığı, belirlenen tüm tesislerin vurulduğu vurgulandı.‘Rus askerleri son bir günde Ukrayna ordusunun 8 saldırısını püskürttü’Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri, hava ve topçu kuvvetlerinin ateş desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesinin 2 yerleşiminde toplam 6 saldırısını püskürttükleri belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarının 115’in üzerinde asker, 3 tank, 9 otomobil, bir ABD yapımı M777 topçu sistemi ve bir D-30 obüsü olduğu bilgisi verildi.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birliklerinin eylemleri, hava ve topçu kuvvetlerinin ateş desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Artyomovskoye yerleşim bölgesindeki saldırının püskürtüldüğü bildirilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 5 yerleşim bölgesinde konuşlu birliklerinin vurulduğu, düşmanın bu istikamette toplam 300’e yakın asker, 3 tank, bir zırhlı piyade aracı, 3 pikap ve 19 otomobil kaybettiği vurgulandı.Topçu düellosunda Ukrayna’ya ait topçu sistemlerinin imha edildiği belirtilen açıklamada, DHC’de ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin 2 mühimmat deposunun yok edildiğinin altı çizildi.Zaporojye istikametinde Rus askeri grubu birliklerinin Ukrayna ordusunun Zaporojye bölgesindeki saldırısını püskürttüğünü, ayrıca aynı bölgenin Verbovoye ve Rabotino yerleşimlerinde konuşlanan birliklerine atış tahribatı verildiğini bildiren bakanlık, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 50’nin üzerinde asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, 2 D-30 ve bir D-20 obüsü olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.Açıklamada ayrıca Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde HIMARS ve Olha sistemlerinden ateşlenen 11 füzeyi önlediği, Zaporojye bölgesinde, DHC’de ve LHC’de (Lugansk Halk Cumhuriyeti) Ukrayna’ya ait 34 İHA’nın düşürüldüğü kaydedildi.Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin topçu ve hava kuvvetleri ile işbirliği halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin LHC’de, DHC’de ve Serebryanskoye ormanlık alanında konuşlanan birliklerine atış hasarı verdikleri, Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarının 90’a yakın asker, bir tank, bir zırhlı piyade aracı, 12 otomobil ve bir D-30 obüsü olduğu ifade edildi.Güney Donetsk istikametinde Doğu Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu desteği ile Ukrayna ordusunun DHC’nin Novomihaylovka ve Staromaysoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan birliklerini vurduğuna dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 140’a yakın asker ve 3 otomobil olduğunun altı çizildi.Açıklamaya göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ayrıca Herson istikametinde son 24 saatte 20’ye yakın askerini, 3 otomobilini ve bir D-30 obüsü kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20240102/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-bati-artik-ukraynadan-bir-zafer-beklemiyor-1079259127.html

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