Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Batı, artık Ukrayna'dan bir zafer beklemiyor
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Batı'nın Ukrayna krizindeki tutumunu değiştirdiğini ve artık Kiev'den bir zafer beklemediğini söyledi.
Gazeteci Flavio von Witzleben'e demeç veren Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, Batı'nın tutum değişikliğine giderek artık Ukrayna'nın zaferine dair bir umut beslemediğini kaydetti.
Kneissl, "Batı 180 derece döndü. Özellikle tam bir yıl önce Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin çöküşün eşiğinde olduğunu, bazı değişikliklerin gerçekleşeceğini söylüyorlardı. Şimdi ise Financial Times'tan Economist'e kadar tüm yayınların manşetlerinde neredeyse aynı ağızdan şu soru soruluyor: Rusya bu savaşı kazanırsa ne olacak?" ifadelerini kullandı.
Kneissl, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının akamete uğradığının da altını çizerek buna karşılık Rusya'nın taarruza geçtiğini ve yeni ele geçirilmiş topraklar ilan edebileceğini vurguladı.
Kneissl, "Batı 180 derece döndü. Özellikle tam bir yıl önce Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin çöküşün eşiğinde olduğunu, bazı değişikliklerin gerçekleşeceğini söylüyorlardı. Şimdi ise Financial Times'tan Economist'e kadar tüm yayınların manşetlerinde neredeyse aynı ağızdan şu soru soruluyor: Rusya bu savaşı kazanırsa ne olacak?" ifadelerini kullandı.
Kneissl, Ukrayna ordusunun karşı saldırısının akamete uğradığının da altını çizerek buna karşılık Rusya'nın taarruza geçtiğini ve yeni ele geçirilmiş topraklar ilan edebileceğini vurguladı.