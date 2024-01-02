https://sputniknews.com.tr/20240102/suudi-arabistan-bricse-resmen-uye-oldu-1079266057.html
Suudi Arabistan BRICS’e resmen üye oldu
Suudi Arabistan BRICS’e resmen üye oldu
Suudi Arabistan devlet televizyonu, Riyad’ın BRICS grubuna resmen üye olduğunu duyurdu. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T21:27+0300
2024-01-02T21:27+0300
2024-01-02T21:27+0300
dünya
suudi arabistan
ortadoğu
riyad
brics
brics
brics zirvesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/01/1053349630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e736a0c583eef8a57c65d99b08aa91dd.jpg
Suudi Arabistan devlet televizyonunun yayınladığı habere göre, Riyad’ın Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubuna tam üyeliği resmen başlamış oldu.Haberde, “Suudi Arabistan Krallığı, diğer 6 ülke arasında BRICS örgütüne tam üye olarak katıldı, söz konusu üyelik ülkenin dünya sahnesindeki konumunu güçlendirecek” ifadelerine yer verildi.BRICS’in geçen ağustos ayında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15'inci zirvesinde genişleme kararı alınmış, dünyanın en büyük hidrokarbon üreticileri olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere 6 ülkenin daha üye olmaya davet edileceği duyurulmuştu.BRICS, 1 Ocak 2024'ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın katılımıyla genişledi.
https://sputniknews.com.tr/20240102/cin-disisleri-brics-kapsamindaki-isbirliginin-gelistirileceginden-eminiz-1079257835.html
suudi arabistan
riyad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/01/1053349630_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_08a4e8e65f1d6cd2950e6caeb1e5a486.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, ortadoğu, riyad, brics, brics, brics zirvesi
suudi arabistan, ortadoğu, riyad, brics, brics, brics zirvesi
Suudi Arabistan BRICS’e resmen üye oldu
Suudi Arabistan devlet televizyonu, Riyad’ın BRICS grubuna resmen üye olduğunu duyurdu.
Suudi Arabistan devlet televizyonunun yayınladığı habere göre, Riyad’ın Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubuna tam üyeliği resmen başlamış oldu.
Haberde, “Suudi Arabistan Krallığı, diğer 6 ülke arasında BRICS örgütüne tam üye olarak katıldı, söz konusu üyelik ülkenin dünya sahnesindeki konumunu güçlendirecek” ifadelerine yer verildi.
BRICS’in geçen ağustos ayında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15'inci zirvesinde genişleme kararı alınmış, dünyanın en büyük hidrokarbon üreticileri olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere 6 ülkenin daha üye olmaya davet edileceği duyurulmuştu.
BRICS, 1 Ocak 2024'ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın katılımıyla genişledi.