https://sputniknews.com.tr/20240102/suudi-arabistan-bricse-resmen-uye-oldu-1079266057.html

Suudi Arabistan BRICS’e resmen üye oldu

Suudi Arabistan BRICS’e resmen üye oldu

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Riyad’ın BRICS grubuna resmen üye olduğunu duyurdu. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T21:27+0300

2024-01-02T21:27+0300

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suudi arabistan

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Suudi Arabistan devlet televizyonunun yayınladığı habere göre, Riyad’ın Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubuna tam üyeliği resmen başlamış oldu.Haberde, “Suudi Arabistan Krallığı, diğer 6 ülke arasında BRICS örgütüne tam üye olarak katıldı, söz konusu üyelik ülkenin dünya sahnesindeki konumunu güçlendirecek” ifadelerine yer verildi.BRICS’in geçen ağustos ayında Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15'inci zirvesinde genişleme kararı alınmış, dünyanın en büyük hidrokarbon üreticileri olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de dahil olmak üzere 6 ülkenin daha üye olmaya davet edileceği duyurulmuştu.BRICS, 1 Ocak 2024'ten itibaren İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın katılımıyla genişledi.

https://sputniknews.com.tr/20240102/cin-disisleri-brics-kapsamindaki-isbirliginin-gelistirileceginden-eminiz-1079257835.html

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