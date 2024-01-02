https://sputniknews.com.tr/20240102/cin-disisleri-brics-kapsamindaki-isbirliginin-gelistirileceginden-eminiz-1079257835.html

Çin Dışişleri: BRICS kapsamındaki işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz

Çin Dışişleri: BRICS kapsamındaki işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, Pekin'in BRICS çerçevesinde işbirliğinin gelecek dönemde geliştirileceğinden emin olduğunu belirtti. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T16:23+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang, bugünkü basın toplantısında Pekin'in BRICS çerçevesinde işbirliğinin gelecek dönemde geliştirileceğinden emin olduğunu ifade etti.Vang, “BRICS'e üye ülke sayısının 10’a kadar genişlemesi, BRICS işbirliğinin parlak bir perspektifi olduğunu açıkça gösteriyor” diye konuştu.Çinli diplomat, Arjantin’in BRICS'e katılmaktan vazgeçme kararını yorumlama ricası üzerine, Pekin’in ‘BRICS çerçevesinde işbirliğinin geliştirileceğinden kesinlikle emin’ olduğunu vurguladı.Vang Venbin, BRICS ülkelerinin ilgili ülkelerin talebi üzerine gruba üye ülke sayısını artırmaya karar verdiklerinin, bunun gelişmekte olan piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin ortak arzularına, ayrıca çok kutuplu dünyanın tarihsel eğilimine uygun olduğunun altını çizdi.Geçtiğimiz ağustos ayında Güney Afrika’da düzenlenen BRICS zirvesinde Başkan Cyril Ramaphosa, örgüt üyelerinin Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) BRICS’in tam teşekküllü üyesi olmaya davet etmeye karar verdiklerini açıklamıştı. Arjantin daha sonra gruba katılmaktan vazgeçme kararı almıştı. 1 Ocak 2024 itibarı ile yeni üyeler de BRICS’e tam anlamı ile katılmış oldu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Johannesburg'daki zirve sonrasında BRICS'e katılmak isteyen ülkeler için, gruba üye olan ülkelere yaptırım uygulamama şartı arandığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240101/iranin-brics-uyeligi-resmen-basladi--1079241011.html

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