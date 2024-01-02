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Sputnik'e konuşan Türk kaynaklar: İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması konusunda acele etmiyoruz
Sputnik'e konuşan Türk kaynaklar: İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması konusunda acele etmiyoruz
TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili yapılacak oylama tarihinin henüz belirlenmediği ve Türkiye'nin bu süreçte acele etmeyeceğinin aşikar... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T14:21+0300
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Sputnik'e konuşan Ankara'dan bir kaynak, henüz İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin oylamanın tarihinin netlik kazanmadığını söyledi.Ankara'nın bu süreçte aceleci davranmayacağının altını çizen Türk kaynak, "Biz bir yere acele etmiyoruz. Birbirine bağlı süreçler mevcut, bunu takip edeceğiz. Üzerimize herhangi bir zaman baskısı yok ve olamaz" ifadelerini kullandı.Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, geçen hafta Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç’in NATO üyeliği ile ABD’nin Türkiye’ye F-16 vermesi sürecinin eş zamanlı yürütüleceğini açıklamış ve düzenlemenin genel kurula gelmesinden önce ABD’nin adımının bekleneceğini vurgulamıştı. Erdoğan, ABD'de devam eden F-16 süreci ile Türkiye'nin İsveç’in üyeliğine onay verme süreci eş zamanlı olarak yürütülmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevlendirildiğini de belirtmişti.ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'ndan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirmişti. Şimdi Türkiye F-16’lar konusunda somut adımlar bekliyor. Diğer yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar İsveç'in, savunma sanayi alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdığını belirterek, sürecin başlamasının ardından Türk firmalarınca yapılan başvuruların olumlu sonuçlandırıldığını açıklamıştı. Ekim 2019’dan bu yana Türkiye’ye savunma sanayii alanında ambargo uygulayan İsveç, NATO’ya üyelik sürecinin başlamasına müteakiben Eylül 2022’de bu kararından geri adım atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/isvec-turk-savunma-sanayisine-yonelik-ambargoyu-kaldirdi-basvurular-olumlu-sonuclaniyor-1079022973.html
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isveç, nato, türkiye, nato zirvesi, joe biden, recep tayyip erdoğan, f-16, abd

Sputnik'e konuşan Türk kaynaklar: İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması konusunda acele etmiyoruz

14:21 02.01.2024
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKIİsveç- NATO
İsveç- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla ilgili yapılacak oylama tarihinin henüz belirlenmediği ve Türkiye'nin bu süreçte acele etmeyeceğinin aşikar olduğu ifade edildi.
Sputnik'e konuşan Ankara'dan bir kaynak, henüz İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasına ilişkin oylamanın tarihinin netlik kazanmadığını söyledi.

Ankara'nın bu süreçte aceleci davranmayacağının altını çizen Türk kaynak, "Biz bir yere acele etmiyoruz. Birbirine bağlı süreçler mevcut, bunu takip edeceğiz. Üzerimize herhangi bir zaman baskısı yok ve olamaz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, geçen hafta Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç’in NATO üyeliği ile ABD’nin Türkiye’ye F-16 vermesi sürecinin eş zamanlı yürütüleceğini açıklamış ve düzenlemenin genel kurula gelmesinden önce ABD’nin adımının bekleneceğini vurgulamıştı. Erdoğan, ABD'de devam eden F-16 süreci ile Türkiye'nin İsveç’in üyeliğine onay verme süreci eş zamanlı olarak yürütülmesi için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görevlendirildiğini de belirtmişti.

ABD yönetimi, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'ndan geçmesini memnuniyetle karşıladığını ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına olan açık desteğinin sürdüğünü bildirmişti. Şimdi Türkiye F-16’lar konusunda somut adımlar bekliyor.

Diğer yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar İsveç'in, savunma sanayi alanındaki ürünlere yönelik ambargoyu kaldırdığını belirterek, sürecin başlamasının ardından Türk firmalarınca yapılan başvuruların olumlu sonuçlandırıldığını açıklamıştı. Ekim 2019’dan bu yana Türkiye’ye savunma sanayii alanında ambargo uygulayan İsveç, NATO’ya üyelik sürecinin başlamasına müteakiben Eylül 2022’de bu kararından geri adım atmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2023
TÜRKİYE
İsveç Türk savunma sanayisine yönelik ambargoyu kaldırdı: 'Başvurular olumlu sonuçlanıyor'
27 Aralık 2023, 11:24
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