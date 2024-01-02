https://sputniknews.com.tr/20240102/partilerde-yogun-hazirlik-adaylar-ne-zaman-aciklanacak-1079254432.html

Partilerde yoğun hazırlık: Adaylar ne zaman açıklanacak?

Partilerde yoğun hazırlık: Adaylar ne zaman açıklanacak?

Yerel seçimler için geri sayım hız kazandı. Adayların belirlenmesi için partilerin genel merkezinde yoğun bir çalışma gerçekleşiyor. YSK takvimine göre aday... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T12:44+0300

2024-01-02T12:44+0300

2024-01-02T12:44+0300

politika

seçim

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ysk

31 mart yerel seçimleri

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chp

mhp

iyi parti

halkların demokratik partisi (hdp)

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Yerel seçimler için resmi takvim işlemeye başladı. Partilerde ise takvim çok daha önce işlemeye başladı. Seçime girmeye hak kazanan 36 partide aday belirleme çalışmaları 2023 yılının son ayların başlatılmıştı.Yüksek Seçim Kurulu’nun takvime göre muhtarlık bölgesi askı listeleri, 4 Ocak'ta güncellemek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Böylelikle takvim resmen işlemeye başlamış olacak. 20 Şubat günü ise siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri aday listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek. 23 Şubat’ta geçici aday listeleri, 3 Mart’ta ise kesin aday listeleri ilan edilecek. Adaylıkların açıklanması için siyasi partilerin şubat ayının sonun bekleyip beklemeyeceği ise merak konusu oldu.Seçim sloganı: 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir'Adayların belirlenmesi için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çalışma yürüten AK Parti, tüm iller için mülakat çalışmasını tamamladı. Adaylar için artık son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Özellikle AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adaylar merakla bekleniyor. AK Parti'de seçim beyannamesinin yazılması için de çalışma başlatıldı. Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ başkanlığında beyanname yazım heyeti çalışma yürütüyor. Heyette, Burhanettin Duran, Nebî İmiş, Faruk Taşçı, Emre Cemil Ayvalı, Mehmet Şahin, Ertan Aydın, Mücahit Yanılmaz, Ahmet Büyükgümüş, Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya, Mahir Ünal, Refik Tuzcuoğlu yer alıyor. Seçim beyannamesinin 15 Ocak sonrasında, adaylarla birlikte açıklamayı planlıyor. AK Parti'nin seçim sloganı ise “Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” olarak belirlendi.CHP PM’de karar verilecekGeçen haftalarda ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısının 4 Ocak’ta yapılmasına karar verildi. Saat 11.00’deki MYK’nin ardından PM’nin, “Adaylık” gündemiyle toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmayları ile bir araya gelecek ve aday adayları arasında öne çıkanları tartışacak. Ardından toplanan Parti Meclisi’nde ise memnuniyet anketleri, örgüt gözetimindeki yoklamalar, milletvekillerinin saha gözlemleri ve raporlar ele alınacak. Bu toplantıda da daha önceki toplantılarda olduğu gibi listeler açıklanacak.MHP adaylarını AK Parti ile eş zamanlı açıklayacakAK Parti ile işbirliği içinde olan MHP, adayların açıklanma sürecini de eş zamanlı yürütecek. İttifak gerçekleşen illerde adayları AK Parti tarafından açıklanacak. Bu illerin dışındaki isimler MHP tarafından ilan edilecek. Bu nedenle MHP Adaylarını açıklamadan önce AK Parti adaylarının açıklamasını bekleyecek.İYİ Parti kendi adayları ile seçime gidecekSeçimlerde işbirliği konusunda kapıları kapatan İYİ Parti’de ise aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Son süreçte istifalar ile gündeme gelen parti yönetimi, bu algıyı değiştirmek için iddialı aday arayışı içine girdi. İstanbul ve Ankara’da özellikle seçimde şansı olacak isimlerin bulunması için Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında çalışmalar sürüyor.Partilerde hedef ocak sonuHalkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti de aday çalışmalarını sürdürüyor. Bu partilerin işbirliği yada aday belirlemeyle ilgili çalışmalarını ocak ayı sonuna kadar tamamlayarak kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240102/ysk-baskani-yener-yerel-secime-kac-partinin-katilacagini-acikladi-1079250764.html

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