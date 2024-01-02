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Partilerde yoğun hazırlık: Adaylar ne zaman açıklanacak?
Partilerde yoğun hazırlık: Adaylar ne zaman açıklanacak?
Yerel seçimler için geri sayım hız kazandı. Adayların belirlenmesi için partilerin genel merkezinde yoğun bir çalışma gerçekleşiyor. YSK takvimine göre aday... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T12:44+0300
2024-01-02T12:44+0300
politika
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Yerel seçimler için resmi takvim işlemeye başladı. Partilerde ise takvim çok daha önce işlemeye başladı. Seçime girmeye hak kazanan 36 partide aday belirleme çalışmaları 2023 yılının son ayların başlatılmıştı.Yüksek Seçim Kurulu’nun takvime göre muhtarlık bölgesi askı listeleri, 4 Ocak'ta güncellemek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Böylelikle takvim resmen işlemeye başlamış olacak. 20 Şubat günü ise siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri aday listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek. 23 Şubat’ta geçici aday listeleri, 3 Mart’ta ise kesin aday listeleri ilan edilecek. Adaylıkların açıklanması için siyasi partilerin şubat ayının sonun bekleyip beklemeyeceği ise merak konusu oldu.Seçim sloganı: 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir'Adayların belirlenmesi için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çalışma yürüten AK Parti, tüm iller için mülakat çalışmasını tamamladı. Adaylar için artık son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Özellikle AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adaylar merakla bekleniyor. AK Parti'de seçim beyannamesinin yazılması için de çalışma başlatıldı. Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ başkanlığında beyanname yazım heyeti çalışma yürütüyor. Heyette, Burhanettin Duran, Nebî İmiş, Faruk Taşçı, Emre Cemil Ayvalı, Mehmet Şahin, Ertan Aydın, Mücahit Yanılmaz, Ahmet Büyükgümüş, Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya, Mahir Ünal, Refik Tuzcuoğlu yer alıyor. Seçim beyannamesinin 15 Ocak sonrasında, adaylarla birlikte açıklamayı planlıyor. AK Parti'nin seçim sloganı ise “Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” olarak belirlendi.CHP PM’de karar verilecekGeçen haftalarda ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısının 4 Ocak’ta yapılmasına karar verildi. Saat 11.00’deki MYK’nin ardından PM’nin, “Adaylık” gündemiyle toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmayları ile bir araya gelecek ve aday adayları arasında öne çıkanları tartışacak. Ardından toplanan Parti Meclisi’nde ise memnuniyet anketleri, örgüt gözetimindeki yoklamalar, milletvekillerinin saha gözlemleri ve raporlar ele alınacak. Bu toplantıda da daha önceki toplantılarda olduğu gibi listeler açıklanacak.MHP adaylarını AK Parti ile eş zamanlı açıklayacakAK Parti ile işbirliği içinde olan MHP, adayların açıklanma sürecini de eş zamanlı yürütecek. İttifak gerçekleşen illerde adayları AK Parti tarafından açıklanacak. Bu illerin dışındaki isimler MHP tarafından ilan edilecek. Bu nedenle MHP Adaylarını açıklamadan önce AK Parti adaylarının açıklamasını bekleyecek.İYİ Parti kendi adayları ile seçime gidecekSeçimlerde işbirliği konusunda kapıları kapatan İYİ Parti’de ise aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Son süreçte istifalar ile gündeme gelen parti yönetimi, bu algıyı değiştirmek için iddialı aday arayışı içine girdi. İstanbul ve Ankara’da özellikle seçimde şansı olacak isimlerin bulunması için Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında çalışmalar sürüyor.Partilerde hedef ocak sonuHalkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti de aday çalışmalarını sürdürüyor. Bu partilerin işbirliği yada aday belirlemeyle ilgili çalışmalarını ocak ayı sonuna kadar tamamlayarak kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240102/ysk-baskani-yener-yerel-secime-kac-partinin-katilacagini-acikladi-1079250764.html
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yele seçim adayları,ak partinin belediye başkan adayları,chpnin beleidye başkan adayları,mhpnin beleidye başkan adayları,iyi partinin belediye başkan adayları, belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, ak parti belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,chp belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,mhp belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,iyi parti belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,dem parti belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,saadet partisi belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,gelecek partisi belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,deva partisi belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,vatan partisi belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,bbp belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak,yeniden refah partisi belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak

Partilerde yoğun hazırlık: Adaylar ne zaman açıklanacak?

12:44 02.01.2024
© İHASeçim - sandık
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© İHA
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Osman Nuri Cerit
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Özel
Yerel seçimler için geri sayım hız kazandı. Adayların belirlenmesi için partilerin genel merkezinde yoğun bir çalışma gerçekleşiyor. YSK takvimine göre aday belirlemek için Şubat ayının sonuna kadar süre bulunuyor. Partiler ise adayları Ocak ayı sonuna kadar belirleyip ilan etmeyi planlıyor.
Yerel seçimler için resmi takvim işlemeye başladı. Partilerde ise takvim çok daha önce işlemeye başladı. Seçime girmeye hak kazanan 36 partide aday belirleme çalışmaları 2023 yılının son ayların başlatılmıştı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun takvime göre muhtarlık bölgesi askı listeleri, 4 Ocak'ta güncellemek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak. Böylelikle takvim resmen işlemeye başlamış olacak. 20 Şubat günü ise siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri aday listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek. 23 Şubat’ta geçici aday listeleri, 3 Mart’ta ise kesin aday listeleri ilan edilecek. Adaylıkların açıklanması için siyasi partilerin şubat ayının sonun bekleyip beklemeyeceği ise merak konusu oldu.

Seçim sloganı: 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir'

Adayların belirlenmesi için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çalışma yürüten AK Parti, tüm iller için mülakat çalışmasını tamamladı. Adaylar için artık son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Özellikle AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adaylar merakla bekleniyor. AK Parti'de seçim beyannamesinin yazılması için de çalışma başlatıldı. Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ başkanlığında beyanname yazım heyeti çalışma yürütüyor. Heyette, Burhanettin Duran, Nebî İmiş, Faruk Taşçı, Emre Cemil Ayvalı, Mehmet Şahin, Ertan Aydın, Mücahit Yanılmaz, Ahmet Büyükgümüş, Çiğdem Karaaslan, Fatma Betül Sayan Kaya, Mahir Ünal, Refik Tuzcuoğlu yer alıyor. Seçim beyannamesinin 15 Ocak sonrasında, adaylarla birlikte açıklamayı planlıyor. AK Parti'nin seçim sloganı ise “Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti’dir” olarak belirlendi.

CHP PM’de karar verilecek

Geçen haftalarda ertelenen CHP Parti Meclisi toplantısının 4 Ocak’ta yapılmasına karar verildi. Saat 11.00’deki MYK’nin ardından PM’nin, “Adaylık” gündemiyle toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmayları ile bir araya gelecek ve aday adayları arasında öne çıkanları tartışacak. Ardından toplanan Parti Meclisi’nde ise memnuniyet anketleri, örgüt gözetimindeki yoklamalar, milletvekillerinin saha gözlemleri ve raporlar ele alınacak. Bu toplantıda da daha önceki toplantılarda olduğu gibi listeler açıklanacak.

MHP adaylarını AK Parti ile eş zamanlı açıklayacak

AK Parti ile işbirliği içinde olan MHP, adayların açıklanma sürecini de eş zamanlı yürütecek. İttifak gerçekleşen illerde adayları AK Parti tarafından açıklanacak. Bu illerin dışındaki isimler MHP tarafından ilan edilecek. Bu nedenle MHP Adaylarını açıklamadan önce AK Parti adaylarının açıklamasını bekleyecek.

İYİ Parti kendi adayları ile seçime gidecek

Seçimlerde işbirliği konusunda kapıları kapatan İYİ Parti’de ise aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Son süreçte istifalar ile gündeme gelen parti yönetimi, bu algıyı değiştirmek için iddialı aday arayışı içine girdi. İstanbul ve Ankara’da özellikle seçimde şansı olacak isimlerin bulunması için Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında çalışmalar sürüyor.

Partilerde hedef ocak sonu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti de aday çalışmalarını sürdürüyor. Bu partilerin işbirliği yada aday belirlemeyle ilgili çalışmalarını ocak ayı sonuna kadar tamamlayarak kamuoyuna açıklamaları bekleniyor.
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
POLİTİKA
YSK Başkanı Yener, yerel seçime kaç partinin katılacağını açıkladı
11:11
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