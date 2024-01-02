https://sputniknews.com.tr/20240102/mitten-kritik-operasyon-abdulmutalip-dogruci-etkisiz-hale-getirildi-1079248929.html

MİT'ten kritik operasyon: Abdulmutalip Doğruci etkisiz hale getirildi

MİT'ten kritik operasyon: Abdulmutalip Doğruci etkisiz hale getirildi

MİT, PKK’nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T09:52+0300

2024-01-02T09:52+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın sözde uyuşturucu ticareti sorumlularından Abdulmutalip Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın sözde sorumlularından Cesur Vedat kod adlı Abdulmutalip Doğruci'nin, örgütün Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenlediğini belirledi.Doğruci'nin, Süleymaniye kırsalındaki uyuşturucu ticareti faaliyetlerini organize etmesi ve denetlemesi için PKK tarafından olarak özel olarak görevlendirdiğini tespit eden MİT, düzenlediği operasyonla, Doğruci'yi, Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.Doğruci'nin, geçmiş dönemde İstanbul'da 'uyuşturucu ticareti ve nitelikli yağma' suçlarından yargılandığı, 2017'de Irak'a geçerek kırsalda faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

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