https://sputniknews.com.tr/20240102/japonyadaki-depremlerde-olu-sayis-artiyor-57-kisi-hayatini-kaybetti-1079265750.html

Japonya'daki depremlerde ölü sayıs artıyor: 57 kişi hayatını kaybetti

Japonya'daki depremlerde ölü sayıs artıyor: 57 kişi hayatını kaybetti

Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye, yaralananların sayısı ise 87’ye yükseldi. Bölge genelinde tsunami... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T21:20+0300

2024-01-02T21:20+0300

2024-01-02T21:20+0300

dünya

japonya

japonya

asya

asya & pasifik

işikawa

japonya meteoroloji ajansı

japonya meteoroloji ajansı (jma)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079265582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f03a8d337f57380776e753547391ed30.jpg

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde can kaybı artıyor.Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 olan çok sayıda deprem meydana geldi.Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.JMA, İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.200'e yakın bina hasar gördüDepremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.Devlet televizyonu NHK'ye ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yatması yer aldı.Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye, yaralananların sayısı ise 87’ye yükseldiğini açıkladı.Ishikawa eyaletinde 22, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 21, Fukui eyaletinde 6, Gifu eyaletinde 1 kişinin depremde yaralandığı aktarıldı. Wajima, Nanao ve Suzu şehirlerindeki çok sayıda yol ve yapıda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği belirtildi.Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı.Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşta elektrik kesintisi yaşandığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı rafların boşaldığı görüldü.Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi alabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi.İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli 47 ilçe belediyesi için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.Yardım malzemeleri gemilerle taşınacakBaşbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine ulaşımın son derece zor olduğunu bildirdi.Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılması için hazırlık yaptığını aktardı.Japonya Başbakanı, "Zaman geçtikçe felaketin etkisi daha belirginleşiyor. Hayat kurtarmak zamana karşı bir yarış." ifadesini kullandı.Tren hatlarında gecikmelerNoto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde yer alan Noto Havalimanı'nda pistte derinliği 10 santimetre ve uzunluğu 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.500'e yakın yolcunun Noto Havalimanı'nda mahsur kaldığı ve onarım sürecine alınan pistin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği aktarıldı.Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.Selamlama iptal edildiJaponya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.Öte yandan, Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı ifade edildi.Rikuden firması, yaptığı açıklamada, nükleer tesise elektrik sağlayan altyapı ve sistemlerin kısmen kullanılamaz durumda olduğunu açıkladı.Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, depremlere ilişkin analizde, kıyıdaki Wajima'da karanın 3 metreye yakın, batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20240102/japonyada-gerceklesen-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-yukseliyor-1079246366.html

japonya

asya

işikawa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, japonya, asya, asya & pasifik, işikawa, japonya meteoroloji ajansı, japonya meteoroloji ajansı (jma)