Japonya'daki depremlerde ölü sayıs artıyor: 57 kişi hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
2023 TÜRKİYE ALMANAĞI
Depremle sarsıldık
10:00
84 dk
TÜRKİYE ÇITAYI YÜKSELTTİ
2023'de savunma sanayiinde neler oldu?
11:52
14 dk
2023 RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
En güvenilir müttefik oldu
12:26
27 dk
2023'E YAPAY ZEKA DAMGA VURDU
Dünya bunu tartışıyor
13:00
19 dk
2023 KÜLTÜR-SANAT ALMANAĞI
Hem ağladık hem sevindik
13:42
11 dk
2023 KARABAĞ KRİZİ
Kim ne dedi, neler oldu?
14:00
31 dk
2023 DE GÜLDÜRMEDİ
Ekonominin karnesi
14:39
5 dk
2023'DE DÜNYA BUNU KONUŞTU
Öne çıkan başlıklar
15:00
32 dk
2023 ENERJİ ALMANAĞI
Türkiye'yi sevindiren haber
15:44
14 dk
180 DERECE DEĞİŞEN FAİZ POLİTİKASI
2023'de nereden nereye geldi?
16:00
4 dk
2023 MECLİSİ'NDE NELER OLDU?
Meclis'te hangi sahneleri izledik?
16:12
5 dk
DÜNYA 2024'DE BUNLARI KONUŞACAK
Hangi ülkeleri seçim bekliyor?
16:23
5 dk
DÜNYADAKİ YILBAŞI KUTLAMALARI
Dinleyince çok şaşıracaksınız
16:47
4 dk
2023 İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Çocukları ve kadınları katlettiler
17:00
52 dk
2023'DE TÜRKİYE TURİZMİ
Hedeflenen rakam tutturuldu mu?
18:00
4 dk
2023'ÜN DİKKAT ÇEKEN SEÇİMLERİ
Dünyada taşlar yerinden oynadı
18:21
12 dk
2023 KİEV'DE YAŞANAN GELİŞMELER
Batı kazanamadı
19:00
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Haaland efsane olma yolunda hızla ilerliyor'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Siyasi partileri birleştiren isim kim?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
2024 yılı konut sektörü beklentileri
12:05
85 dk
ANADOLU ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
En büyük hayali Cumhuriyet’in 100. yılında sahnede olabilmekti
13:31
17 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli zamları ne olacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
18:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
19:34
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240102/japonyadaki-depremlerde-olu-sayis-artiyor-57-kisi-hayatini-kaybetti-1079265750.html
Japonya'daki depremlerde ölü sayıs artıyor: 57 kişi hayatını kaybetti
Japonya'daki depremlerde ölü sayıs artıyor: 57 kişi hayatını kaybetti
Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye, yaralananların sayısı ise 87’ye yükseldi. Bölge genelinde tsunami... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T21:20+0300
2024-01-02T21:20+0300
dünya
japonya
japonya
asya
asya & pasifik
işikawa
japonya meteoroloji ajansı
japonya meteoroloji ajansı (jma)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079265582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f03a8d337f57380776e753547391ed30.jpg
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde can kaybı artıyor.Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 olan çok sayıda deprem meydana geldi.Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.JMA, İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.200'e yakın bina hasar gördüDepremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.Devlet televizyonu NHK'ye ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yatması yer aldı.Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye, yaralananların sayısı ise 87’ye yükseldiğini açıkladı.Ishikawa eyaletinde 22, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 21, Fukui eyaletinde 6, Gifu eyaletinde 1 kişinin depremde yaralandığı aktarıldı. Wajima, Nanao ve Suzu şehirlerindeki çok sayıda yol ve yapıda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği belirtildi.Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı.Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşta elektrik kesintisi yaşandığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı rafların boşaldığı görüldü.Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi alabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi.İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli 47 ilçe belediyesi için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.Yardım malzemeleri gemilerle taşınacakBaşbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine ulaşımın son derece zor olduğunu bildirdi.Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılması için hazırlık yaptığını aktardı.Japonya Başbakanı, "Zaman geçtikçe felaketin etkisi daha belirginleşiyor. Hayat kurtarmak zamana karşı bir yarış." ifadesini kullandı.Tren hatlarında gecikmelerNoto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde yer alan Noto Havalimanı'nda pistte derinliği 10 santimetre ve uzunluğu 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.500'e yakın yolcunun Noto Havalimanı'nda mahsur kaldığı ve onarım sürecine alınan pistin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği aktarıldı.Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.Selamlama iptal edildiJaponya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.Öte yandan, Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı ifade edildi.Rikuden firması, yaptığı açıklamada, nükleer tesise elektrik sağlayan altyapı ve sistemlerin kısmen kullanılamaz durumda olduğunu açıkladı.Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, depremlere ilişkin analizde, kıyıdaki Wajima'da karanın 3 metreye yakın, batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240102/japonyada-gerceklesen-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-yukseliyor-1079246366.html
japonya
asya
işikawa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079265582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_703bb637fda23669a4e24e9ffa833130.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, japonya, asya, asya & pasifik, işikawa, japonya meteoroloji ajansı, japonya meteoroloji ajansı (jma)
japonya, japonya, asya, asya & pasifik, işikawa, japonya meteoroloji ajansı, japonya meteoroloji ajansı (jma)

Japonya'daki depremlerde ölü sayıs artıyor: 57 kişi hayatını kaybetti

21:20 02.01.2024
© AA / Ahmet Furkan MercanJaponya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 55 kişi hayatını kaybetti. Yarımadada en fazla hasar gören şehirlerden Nanao kentinde çok sayıda binazarar gördü, kentin yollarında yarıklar ve göçükler meydana geldi.
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde 55 kişi hayatını kaybetti. Yarımadada en fazla hasar gören şehirlerden Nanao kentinde çok sayıda binazarar gördü, kentin yollarında yarıklar ve göçükler meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AA / Ahmet Furkan Mercan
Abone ol
Japonya’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye, yaralananların sayısı ise 87’ye yükseldi. Bölge genelinde tsunami uyarıları kaldırıldı.
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde can kaybı artıyor.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, dün batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 olan çok sayıda deprem meydana geldi.
Noto Yarımadası kıyısında yerel saatle 10.17'de 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
JMA, İşikawa kıyıları dahil bölge genelinde tsunami uyarılarının kaldırıldığını duyurdu.

200'e yakın bina hasar gördü

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.
Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.
Devlet televizyonu NHK'ye ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yatması yer aldı.
Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57’ye, yaralananların sayısı ise 87’ye yükseldiğini açıkladı.
Ishikawa eyaletinde 22, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 21, Fukui eyaletinde 6, Gifu eyaletinde 1 kişinin depremde yaralandığı aktarıldı. Wajima, Nanao ve Suzu şehirlerindeki çok sayıda yol ve yapıda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine bağlı 1000 personel bölgeye sevk edildi.
Bölge genelinde 50 bine yakın kişinin tahliye edildiği ve farklı noktalarda enkaz altında 14 kişinin kurtarılmayı beklediği belirtildi.
Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı.
Eyalet genelinde 19 tıbbi kuruluşta elektrik kesintisi yaşandığı aktarılırken, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı rafların boşaldığı görüldü.
Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi alabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi.
İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli 47 ilçe belediyesi için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.

Yardım malzemeleri gemilerle taşınacak

Başbakan Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerine ulaşımın son derece zor olduğunu bildirdi.
Kişida, merkezi hükümetin, bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gemilerin kullanılması için hazırlık yaptığını aktardı.
Japonya Başbakanı, "Zaman geçtikçe felaketin etkisi daha belirginleşiyor. Hayat kurtarmak zamana karşı bir yarış." ifadesini kullandı.

Tren hatlarında gecikmeler

Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde yer alan Noto Havalimanı'nda pistte derinliği 10 santimetre ve uzunluğu 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.
500'e yakın yolcunun Noto Havalimanı'nda mahsur kaldığı ve onarım sürecine alınan pistin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği aktarıldı.
Bölgede hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarındaki birçok seferde 11 saate varan gecikmeler yaşandığı duyuruldu.
İşikawa'nın merkezindeki Kanazawa İstasyonu varışlı tren seferlerinin öğle saatlerine dek askıya alındığı bildirildi.

Selamlama iptal edildi

Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun, Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı yerleşkesinde halkı selamlayacağı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.
Öte yandan, Hokuriku Electric Power (Rikuden) firmasına ait Noto Yarımadası'nın batı yakasına kurulu hizmet dışı Şika Nükleer Güç Santrali'nde anormallik saptanmadığı ifade edildi.
Rikuden firması, yaptığı açıklamada, nükleer tesise elektrik sağlayan altyapı ve sistemlerin kısmen kullanılamaz durumda olduğunu açıkladı.
Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde de anormallik tespit edilmedi.
Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, depremlere ilişkin analizde, kıyıdaki Wajima'da karanın 3 metreye yakın, batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.
Japonya deprem 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
DÜNYA
Japonya'da gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 'e yükseldi
08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала