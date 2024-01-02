https://sputniknews.com.tr/20240102/istanbulda-fiyati-en-cok-artan-urun-belli-oldu-1079250012.html
İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün belli oldu
İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün belli oldu
İstanbul'da Aralık ayının en pahalı ürünü yüzde 93,82 artan fiyatı ile kabak oldu. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T11:00+0300
2024-01-02T11:00+0300
2024-01-02T11:00+0300
ekonomi
istanbul
enflasyon
gıda fiyatları
ekonomi
kabak
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İstanbul'da Aralık ayında fiyatı yüzde 93,82 artan kabak en çok pahalanan ürün oldu.İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 119’unun perakende fiyatı artarken, 14 ürünün fiyatı düştü, 109 ürünün fiyatı ise değişmedi.Kabak fiyatı yüzde 93,82 arttıAralık ayında Gıda harcamaları grubu Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Gıda harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubundan yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber ve Sağlık harcamaları grubundan yüzde 27,09 ile ilaçlar oldu.Aralık ayında portakal fiyatı yüzde 12,59 ucuzladı2023 Aralık ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan portakal fiyatı yüzde 12,59 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Ev Eşyası harcamaları grubundan yüzde 7,14 ile porselen mutfak eşyası, Gıda harcamalarından yüzde 6,46 ile balık, yüzde 5,22 ile muz ve konut harcamaları grubundan yüzde 1,89 ile gazyağı oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231228/asgari-ucret-neden-17-bin-tl-degil-de-17-bin2-tl-1079152372.html
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istanbul, enflasyon, gıda fiyatları, ekonomi, kabak
istanbul, enflasyon, gıda fiyatları, ekonomi, kabak
İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün belli oldu
İstanbul'da Aralık ayının en pahalı ürünü yüzde 93,82 artan fiyatı ile kabak oldu.
İstanbul'da Aralık ayında fiyatı yüzde 93,82 artan kabak en çok pahalanan ürün oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 119’unun perakende fiyatı artarken, 14 ürünün fiyatı düştü, 109 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Kabak fiyatı yüzde 93,82 arttı
Aralık ayında Gıda harcamaları grubu Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Gıda harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubundan yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber ve Sağlık harcamaları grubundan yüzde 27,09 ile ilaçlar oldu.
Aralık ayında portakal fiyatı yüzde 12,59 ucuzladı
2023 Aralık ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan portakal fiyatı yüzde 12,59 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Ev Eşyası harcamaları grubundan yüzde 7,14 ile porselen mutfak eşyası, Gıda harcamalarından yüzde 6,46 ile balık, yüzde 5,22 ile muz ve konut harcamaları grubundan yüzde 1,89 ile gazyağı oldu.