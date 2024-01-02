https://sputniknews.com.tr/20240102/istanbula-lapa-lapa-kar-geliyor-balkanlar-uzerinden-giris-yapacak-1079245263.html
İstanbul'a lapa lapa kar için tarih: Uzmanı 'Öyle bir kış geliyor ki' uyardı
İstanbul'a lapa lapa kar için tarih: Uzmanı 'Öyle bir kış geliyor ki' uyardı
Meteoroloji haritayı güncelledi. Birçok kentte bugün başlayan sağanak yağış yerini yarın bazı illerde kar şeklinde görülecek. Türkiye’yi Balkanlar üzerinden... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yüzünü göstermedi. Ancak Meteoroloji uzmanlarından gelen yeni uyarıda, ocak ayının ilk haftasından sonra sıcaklıkların büyük oranda düşeceği ve beklenen kar yağışının görüleceği bildirildi. Türkiye'nin ocak ayının ortasına kadar çok sert bir kutup soğuğuyla karşılaşabileceğine işaret edildi.Ocak ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak edilirken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kritik değerlendirmede bulundu.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur; sonrasında ise kutup soğukları beklenirken Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor" ifadelerini kullandı.'Sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz'Şen açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240101/kar-bekleyenleri-heyecanlandiran-tarih-verildi-cok-sert-bir-kutup-sogugu-yolda-1079234399.html
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İstanbul'a lapa lapa kar için tarih: Uzmanı 'Öyle bir kış geliyor ki' uyardı
07:22 02.01.2024 (güncellendi: 07:24 02.01.2024)
Meteoroloji haritayı güncelledi. Birçok kentte bugün başlayan sağanak yağış yerini yarın bazı illerde kar şeklinde görülecek. Türkiye’yi Balkanlar üzerinden gelen soğuklar esir alacak. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için tarih verdi.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yüzünü göstermedi. Ancak Meteoroloji uzmanlarından gelen yeni uyarıda, ocak ayının ilk haftasından sonra sıcaklıkların büyük oranda düşeceği ve beklenen kar yağışının görüleceği bildirildi. Türkiye'nin ocak ayının ortasına kadar çok sert bir kutup soğuğuyla karşılaşabileceğine işaret edildi.
Ocak ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak edilirken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kritik değerlendirmede bulundu.
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur; sonrasında ise kutup soğukları beklenirken Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor" ifadelerini kullandı.
'Sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz'
Şen açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum. Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem"