https://sputniknews.com.tr/20240102/istanbula-lapa-lapa-kar-geliyor-balkanlar-uzerinden-giris-yapacak-1079245263.html

İstanbul'a lapa lapa kar için tarih: Uzmanı 'Öyle bir kış geliyor ki' uyardı

İstanbul'a lapa lapa kar için tarih: Uzmanı 'Öyle bir kış geliyor ki' uyardı

Meteoroloji haritayı güncelledi. Birçok kentte bugün başlayan sağanak yağış yerini yarın bazı illerde kar şeklinde görülecek. Türkiye’yi Balkanlar üzerinden... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T07:22+0300

2024-01-02T07:22+0300

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da beklenen kar yağışı bir türlü yüzünü göstermedi. Ancak Meteoroloji uzmanlarından gelen yeni uyarıda, ocak ayının ilk haftasından sonra sıcaklıkların büyük oranda düşeceği ve beklenen kar yağışının görüleceği bildirildi. Türkiye'nin ocak ayının ortasına kadar çok sert bir kutup soğuğuyla karşılaşabileceğine işaret edildi.Ocak ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak edilirken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kritik değerlendirmede bulundu.İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur; sonrasında ise kutup soğukları beklenirken Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor" ifadelerini kullandı.'Sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz'Şen açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240101/kar-bekleyenleri-heyecanlandiran-tarih-verildi-cok-sert-bir-kutup-sogugu-yolda-1079234399.html

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