https://sputniknews.com.tr/20240101/kar-bekleyenleri-heyecanlandiran-tarih-verildi-cok-sert-bir-kutup-sogugu-yolda-1079234399.html

Kar bekleyenleri heyecanlandıran tarih verildi: 'Çok sert bir kutup soğuğu' yolda

Kar bekleyenleri heyecanlandıran tarih verildi: 'Çok sert bir kutup soğuğu' yolda

Dört gözle beklenen kar yağışı yılbaşına denk gelmedi fakat yeni yılın ilk günü gelen uyarı aşırı soğukları işaret ediyor. Bu uyarıya göre ocak ayının ortasına... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T14:26+0300

2024-01-01T14:26+0300

2024-01-01T14:57+0300

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Türkiye 2024'e nispeten ılık bir havayla girdi. Kar yağışı bekleyenlerin hayali yılbaşında gerçekleşmese de Ocak ayının ikinci haftasına doğru inmesi beklenen 'çok sert kutup soğuğu' beraberinde karı da getirebilir. Meteoroloji'nin açıklamasına göre ise bugün Antalya'da yağış öngörülüyor.Ocak ortasında dondurucu soğuklarSosyal medyadan hava durumuna dair değerlendirmeler paylaşan Hava Forum hesabının uyarısı dikkat çekti. Hava durumundaki keskin değişime dikkat çekilen paylaşımda "Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor" dendi. Ayrıca İstanbul'da son 23 yılın en ılık yılbaşısı yaşandığı bilgisi de aktarıldı.Batı bölgelerine uyarıÖte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Antalya'ya sel ve su baskını uyarısıYağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Uzmanından uyarıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-dunya-borsalarinin-madeni-belli-oldu-altindan-iki-kat-daha-degerli-1079235100.html

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