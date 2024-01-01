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Kar bekleyenleri heyecanlandıran tarih verildi: 'Çok sert bir kutup soğuğu' yolda
Kar bekleyenleri heyecanlandıran tarih verildi: 'Çok sert bir kutup soğuğu' yolda
Dört gözle beklenen kar yağışı yılbaşına denk gelmedi fakat yeni yılın ilk günü gelen uyarı aşırı soğukları işaret ediyor. Bu uyarıya göre ocak ayının ortasına... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T14:26+0300
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Türkiye 2024'e nispeten ılık bir havayla girdi. Kar yağışı bekleyenlerin hayali yılbaşında gerçekleşmese de Ocak ayının ikinci haftasına doğru inmesi beklenen 'çok sert kutup soğuğu' beraberinde karı da getirebilir. Meteoroloji'nin açıklamasına göre ise bugün Antalya'da yağış öngörülüyor.Ocak ortasında dondurucu soğuklarSosyal medyadan hava durumuna dair değerlendirmeler paylaşan Hava Forum hesabının uyarısı dikkat çekti. Hava durumundaki keskin değişime dikkat çekilen paylaşımda "Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor" dendi. Ayrıca İstanbul'da son 23 yılın en ılık yılbaşısı yaşandığı bilgisi de aktarıldı.Batı bölgelerine uyarıÖte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Antalya'ya sel ve su baskını uyarısıYağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Uzmanından uyarıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı:
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Kar bekleyenleri heyecanlandıran tarih verildi: 'Çok sert bir kutup soğuğu' yolda

14:26 01.01.2024 (güncellendi: 14:57 01.01.2024)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
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Dört gözle beklenen kar yağışı yılbaşına denk gelmedi fakat yeni yılın ilk günü gelen uyarı aşırı soğukları işaret ediyor. Bu uyarıya göre ocak ayının ortasına doğru Türkiye hayli sert bir kutup soğuğuyla karşı karşıya kalabilir. Diğer yandan Meteoroloji de bugün gece saatlerine dikkat çekerek yağış uyarısında bulundu. Peki 1 Ocak 2024 hava nasıl?
Türkiye 2024'e nispeten ılık bir havayla girdi. Kar yağışı bekleyenlerin hayali yılbaşında gerçekleşmese de Ocak ayının ikinci haftasına doğru inmesi beklenen 'çok sert kutup soğuğu' beraberinde karı da getirebilir. Meteoroloji'nin açıklamasına göre ise bugün Antalya'da yağış öngörülüyor.

Ocak ortasında dondurucu soğuklar

Sosyal medyadan hava durumuna dair değerlendirmeler paylaşan Hava Forum hesabının uyarısı dikkat çekti. Hava durumundaki keskin değişime dikkat çekilen paylaşımda "Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor" dendi. Ayrıca İstanbul'da son 23 yılın en ılık yılbaşısı yaşandığı bilgisi de aktarıldı.

Batı bölgelerine uyarı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Antalya'ya sel ve su baskını uyarısı

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Uzmanından uyarı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı:
“Yeni yılın ilk gününde Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz Antalya sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu. Yağışlar gece Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli. Sıcaklıklar ortalamanın üstünde bu haftada devam edecek. Yarın salı günü yağışlar; Marmara ve İç Anadolu, Batı Karadeniz’i de kapsayacak. İstanbul bugün parçalı bulutlu 15 derece yarın yağmurlu. İzmir yağmurlu 16, Antalya yağmurlu gece doğusu kuvvetli yağışlı 18, Ankara 10 derece olacak.”
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