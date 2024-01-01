2024 Dünya borsalarının 'madeni' belli oldu: Altından iki kat daha değerli

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman Leonkov: ‘Batı, aynadaki yansımasıyla konuşuyor’
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman girişimci Dotcom’dan Ukraynalılara: ‘ABD'ye güvenmeyin’
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukraynalı askerler teslim olmak zorunda kalıyor
09:23
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir asker: ‘Komutanlarımız çatışmadan önce bize uyuşturucu veriyordu’
09:47
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi, Ukrayna'ya yardım paketini kabul etmeden tatile çıktı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘Ortadoğu, ABD için kaybedilmiştir’
10:09
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Zelenskiy, Batı ülkelerini ziyaretinin ardından ciddi sorularla karşı karşıya’
10:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Turizmciler Birliği: ‘Ruslar kışın İstanbul'u Antalya’yı ve görülecek yerleri seçiyor’
10:31
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ‘Rusya'nın zaferleri NATO’da bölünmelere neden oldu’
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski Ukrayna İçişleri Bakanı: Batılı istihbarat servisleri çok önceden Kiev’deydi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
11:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD bunu konuşuyor: Biden'ın uçağının yanından geçen UFO muydu?
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ‘Washington ile Ankara'nın çıkarları ayrışıyor’
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Kanadalı paralı askerler Ukrayna'nın çatışmada yenildiğini itiraf etti
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan: ‘Tüm cephelerde kaybediyoruz’
12:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: ‘Rusya’yı 1991 sınırlarına itme isteği Batı’nın hayali’
12:23
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Ukrayna 2024'te savunmaya geçmek zorunda kalacak’
12:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
SpaceX’in roketi Alman ordusunun keşif uydularını yörüngeye taşıdı
18:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Odessa yakında Rusya’nın kontrolüne girebilir’
18:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu durdurarak NATO'yu vurdu’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: ‘Kuzey Akım sabotajında asıl hedef Alman Şansölyesi’ydi’
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Sırp karşı istihbarat şefi: ‘Belgrad'daki protestoların arkasında Batı var’
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Husiler: ‘Yemen’e saldırmaya yeltenen bütün ABD gemilerini vuracağız’
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ‘ABD'nin Türkiye'ye yönelik davranışları sağduyudan yoksun’
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Hamas: İsrail için Gazze’den çıkmaya zorlayacak sürprizler hazırlıyoruz
19:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın BM Temsilcisi: ‘ABD ve AB, Ukrayna'daki darbede kilit rol oynadı’
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Başbakan Lapid'den Netanyahu'ya tepki: Onun yerinde olsaydım istifa ederdim
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rus Başbakan Yardımcısı: ‘Rus petrolünü almak isteyen çok ülke var’
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Tesla'nın robotu bir mühendise saldırıp kan döktü
20:31
2 dk
SESLİ HABER
InfoBRICS analisti: ‘Zelenskiy, yolsuzluklarını araştıran gazetecinin öldürülmesi emrini verdi’
20:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı emekli general: Zelenskiy, Rus İHA’larının yarattığı sorun karşısında çaresiz
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi senatörden ‘İran’ı dünya haritasından silin’ çağrısı
21:12
1 dk
SESLİ HABER
‘Alman ekonomisi, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yüzünden üçüncü ekonomi statüsünü kaybedebilir’
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ABD’nin Rus varlıklara el koyması yasadışı ve akılsızca
21:29
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Ukrayna'da barış için sunduğu planına ilişkin yeni açıklama
21:37
2 dk
SESLİ HABER
Medvedçuk: ‘Zelenskiy, Ukrayna'da ABD için küresel uyuşturucu merkezi kuruyor’
21:47
1 dk
SESLİ HABER
Politico: ‘ABD ve AB, Rusya'ya taviz vermeyi göz ardı etmiyor’
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Kaputskin, ABD’nin hakimiyetini kaybedebileceğini belirtti
22:09
3 dk
SESLİ HABER
Putin: BDT ülkeleri arasında ulusal para birimleri cinsinden ödemeleri genişletmeyi planlıyoruz
22:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: ‘Rusya, Ukrayna'da stratejik inisiyatifi ele geçirdi’
22:37
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Fed’in faiz indirimi Biden'ın düşen reytingine faydası olmayacak
22:46
3 dk
SESLİ HABER
Roscosmos ve NASA, ortak çapraz uçuş programını 2025'e kadar uzattı
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ‘Arjantin, BRICS üyeliğini gözden geçirmek için 'mola' aldı’
23:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre üyesi, Biden'ın sözcüsünün maaşının 1 dolara düşürülmesini istedi
23:39
1 dk
2023 TÜRKİYE ALMANAĞI
Depremle sarsıldık
10:00
84 dk
TÜRKİYE ÇITAYI YÜKSELTTİ
2023'de savunma sanayiinde neler oldu?
11:52
14 dk
2023 RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
En güvenilir müttefik oldu
12:26
27 dk
2023'E YAPAY ZEKA DAMGA VURDU
Dünya bunu tartışıyor
13:00
19 dk
2023 KÜLTÜR-SANAT ALMANAĞI
Hem ağladık hem sevindik
13:42
11 dk
2023 KARABAĞ KRİZİ
Kim ne dedi, neler oldu?
14:00
31 dk
2023 DE GÜLDÜRMEDİ
Ekonominin karnesi
14:39
5 dk
2023'DE DÜNYA BUNU KONUŞTU
Öne çıkan başlıklar
15:00
32 dk
2023 ENERJİ ALMANAĞI
Türkiye'yi sevindiren haber
15:44
14 dk
180 DERECE DEĞİŞEN FAİZ POLİTİKASI
2023'de nereden nereye geldi?
16:00
4 dk
2023 MECLİSİ'NDE NELER OLDU?
Meclis'te hangi sahneleri izledik?
16:12
5 dk
DÜNYA 2024'DE BUNLARI KONUŞACAK
Hangi ülkeleri seçim bekliyor?
16:23
5 dk
DÜNYADAKİ YILBAŞI KUTLAMALARI
Dinleyince çok şaşıracaksınız
16:47
4 dk
2023 İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Çocukları ve kadınları katlettiler
17:00
52 dk
2023'DE TÜRKİYE TURİZMİ
Hedeflenen rakam tutturuldu mu?
18:00
4 dk
2023'ÜN DİKKAT ÇEKEN SEÇİMLERİ
Dünyada taşlar yerinden oynadı
18:21
12 dk
2023 KİEV'DE YAŞANAN GELİŞMELER
Batı kazanamadı
19:00
36 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-dunya-borsalarinin-madeni-belli-oldu-altindan-iki-kat-daha-degerli-1079235100.html
2024 Dünya borsalarının 'madeni' belli oldu: Altından iki kat daha değerli
2024 Dünya borsalarının 'madeni' belli oldu: Altından iki kat daha değerli
Dünya üzerinde altından daha pahalı pek çok şey vardır. Işıltılı elmaslardan parlak rodyuma, dünyanın değerli doğal kaynaklarına sahip olabilmek için yüksek... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T14:56+0300
2024-01-01T14:56+0300
ekonomi
maden
borsa
altın
altın madalya
iridyum
borsa istanbul
2024
yatırım
yatırım alanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073037803_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_53b5c6e331c697eed1421dcbcb75e3f8.jpg
İridyum, atom numarası 77 olan ve 'geçiş metali' olarak sınıflandırılan kimyasal bir elementtir; oda sıcaklığında katıdır. Royal Society of Chemistry'ye göre İridyum adını, güçlü renkli bileşenleri temsil eden ve gökkuşağı anlamına gelen Yunanca Iris kelimesinden alır.İris, Antik Yunan dininde ve mitolojisinde, tanrılar Thaumas ve Electra'nın kızı, gökkuşağının kişileştirilmiş hali ve tanrıların habercisidir.Altın gibi iridyum da oldukça tepkisizdir ve çok yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Aslında, iridyum Periyodik Tablo içinde korozyona en dayanıklı elementtir. Korozyon, malzemelerin, özellikle metallerin, çevreleriyle kimyasal veya elektrokimyasal etkileşime girerek aşınması veya bozulması sürecidir.İridyum nasıl keşfedildi?LiveScience'ın haberine göre, İngiliz kimyager Smithson Tennant elementi keşfetmesiyle tanınan kişidir, ancak Fransız kimyagerler H.V. Collet-Descotils, A.F. Fourcroy ve N.L. Vauquelin de dahil olmak üzere pek çok kişi iridyumla kabaca 1803 civarında platin cevherlerinde karşılaşmış olabilir.İridyum, platinin çok güçlü asitlerin bir karışımı olan "aqua regia" içinde çözülmesiyle bulunmuştur.İridyum nerelerde kullanılır?İridyumun yüksek yoğunluğu göz önüne alındığında, nadir bulunan saf formu nadiren kullanılır. Esasen bu saf ve nadir formu, doğada bile bulunmayabilir. İridyum içeren cevherlerin çoğu yalnızca küçük bir oranda iridyum içerir ve Güney Afrika, Alaska, Brezilya, Myanmar ve Rusya'da bulunabilir.Bunun yerine, malzeme platin ile birleştirilerek tipik olarak yüzde 5 ila 10 iridyum içeren alaşımlar oluşturulur. Britannica'ya göre bu alaşımlar daha sonra takılarda, kalem uçlarında, cerrahi metallerde ve elektrik kontaklarında kullanılmaktadır.İridyumun kullanıldığı bazı önemli alanlar şunlardır:Bu yazının yazıldığı sıralarda İridyumun onsu 4 bin 500 dolar iken altının onsu yaklaşık 2 bin 082 dolardı.İridyum yatırımı nasıl yapılır?İridyum, değerli metaller grubuna ait nadir bir elementtir ve yatırım yapmak için çeşitli yollar bulunmaktadır. İridyum, endüstriyel uygulamalarda kullanılan nadir bulunan bir metal olduğu için, yatırımı genellikle daha karmaşıktır ve genellikle daha deneyimli veya uzman yatırımcılar tarafından tercih edilir.İridyum yatırımı yapmanın başlıca yolları şunlardır:İridyum borsasıİridyum üretimiyle ilişkili şirketlerin bulunduğu bazı önemli borsalar şunlardır:
https://sputniknews.com.tr/20240101/kar-bekleyenleri-heyecanlandiran-tarih-verildi-cok-sert-bir-kutup-sogugu-yolda-1079234399.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1e/1073037803_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_4c1eb5d26a037f82cabd88e07ce44479.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iridyum nedir, iridyum nerede kullanılır, iridyum fiyatı, iridyum ne kadar, iridyum yatırımı, iridyum borsası, iridyum yaptırımı nasıl yapılır
iridyum nedir, iridyum nerede kullanılır, iridyum fiyatı, iridyum ne kadar, iridyum yatırımı, iridyum borsası, iridyum yaptırımı nasıl yapılır

2024 Dünya borsalarının 'madeni' belli oldu: Altından iki kat daha değerli

14:56 01.01.2024
© İHAPakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı.
Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
© İHA
Abone ol
Dünya üzerinde altından daha pahalı pek çok şey vardır. Işıltılı elmaslardan parlak rodyuma, dünyanın değerli doğal kaynaklarına sahip olabilmek için yüksek bedeller ödemek gerekebilir. Peki ya iridyum? Nasıl keşfedildi, nerede kullanılır, fiyatı ne kadardır, nasıl yatırım yapılır?
İridyum, atom numarası 77 olan ve 'geçiş metali' olarak sınıflandırılan kimyasal bir elementtir; oda sıcaklığında katıdır. Royal Society of Chemistry'ye göre İridyum adını, güçlü renkli bileşenleri temsil eden ve gökkuşağı anlamına gelen Yunanca Iris kelimesinden alır.
İris, Antik Yunan dininde ve mitolojisinde, tanrılar Thaumas ve Electra'nın kızı, gökkuşağının kişileştirilmiş hali ve tanrıların habercisidir.
Altın gibi iridyum da oldukça tepkisizdir ve çok yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Aslında, iridyum Periyodik Tablo içinde korozyona en dayanıklı elementtir. Korozyon, malzemelerin, özellikle metallerin, çevreleriyle kimyasal veya elektrokimyasal etkileşime girerek aşınması veya bozulması sürecidir.

İridyum nasıl keşfedildi?

LiveScience'ın haberine göre, İngiliz kimyager Smithson Tennant elementi keşfetmesiyle tanınan kişidir, ancak Fransız kimyagerler H.V. Collet-Descotils, A.F. Fourcroy ve N.L. Vauquelin de dahil olmak üzere pek çok kişi iridyumla kabaca 1803 civarında platin cevherlerinde karşılaşmış olabilir.
İridyum, platinin çok güçlü asitlerin bir karışımı olan "aqua regia" içinde çözülmesiyle bulunmuştur.

İridyum nerelerde kullanılır?

İridyumun yüksek yoğunluğu göz önüne alındığında, nadir bulunan saf formu nadiren kullanılır. Esasen bu saf ve nadir formu, doğada bile bulunmayabilir. İridyum içeren cevherlerin çoğu yalnızca küçük bir oranda iridyum içerir ve Güney Afrika, Alaska, Brezilya, Myanmar ve Rusya'da bulunabilir.
Bunun yerine, malzeme platin ile birleştirilerek tipik olarak yüzde 5 ila 10 iridyum içeren alaşımlar oluşturulur. Britannica'ya göre bu alaşımlar daha sonra takılarda, kalem uçlarında, cerrahi metallerde ve elektrik kontaklarında kullanılmaktadır.
İridyumun kullanıldığı bazı önemli alanlar şunlardır:
Tıp ve Radyoterapi: İridyum, kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazlarında bir radyasyon kaynağı olarak kullanılır. Özellikle, iridyum-192 izotopu, brakiterapide yaygın olarak kullanılır.
Uzay ve Havacılık Endüstrileri: İridyumun yüksek sıcaklık direnci, onu uzay ve havacılık uygulamaları için uygun bir malzeme yapar. Uzay araçlarının ve uydu bileşenlerinin yapımında kullanılabilir.
Bilimsel Araştırmalar ve Laboratuvar Ekipmanları: İridyum, laboratuvar ekipmanlarında ve bilimsel araştırmalarda kullanılan çeşitli aletlerin yapımında kullanılır. Özellikle, yüksek sıcaklıklara ve korozyona karşı dayanıklı olması nedeniyle tercih edilir.
Saatçilik: İridyum, bazı lüks saatlerde kullanılan alaşımların bir bileşenidir.
Kuyumculuk: Nadiren, platin veya altınla alaşım halinde kuyumculukta kullanılır, özellikle yüksek dayanıklılık ve parlaklık istenen durumlarda tercih edilebilir.
Otomotiv Endüstrisi: İridyum, özellikle otomotiv endüstrisinde bujilerde kullanılır. Yüksek erime noktası ve korozyona dayanıklılığı sayesinde, bujilerin ömrünü uzatır ve motor verimliliğini artırır.
Kimyasal Endüstri: İridyum, asit üretimi gibi kimyasal süreçlerde kullanılan katalizörlerde önemli bir rol oynar. Özellikle klor-alkali sürecinde ve nitrik asit üretiminde kullanılır.
Elektronik ve Telekomünikasyon: Yüksek sıcaklık ve korozyon direnci nedeniyle, iridyum elektronik cihazlarda, özellikle de bazı türlerdeki yarı iletkenlerde ve elektrik kontaklarında kullanılır.
Bu yazının yazıldığı sıralarda İridyumun onsu 4 bin 500 dolar iken altının onsu yaklaşık 2 bin 082 dolardı.

İridyum yatırımı nasıl yapılır?

İridyum, değerli metaller grubuna ait nadir bir elementtir ve yatırım yapmak için çeşitli yollar bulunmaktadır. İridyum, endüstriyel uygulamalarda kullanılan nadir bulunan bir metal olduğu için, yatırımı genellikle daha karmaşıktır ve genellikle daha deneyimli veya uzman yatırımcılar tarafından tercih edilir.
İridyum yatırımı yapmanın başlıca yolları şunlardır:
Fiziksel Metal Satın Almak: İridyum gibi nadir metallerin fiziksel formlarını (örneğin, bar veya madeni para şeklinde) satın almak mümkündür. Bu tür yatırımlar, metalin depolanması ve güvenliği gibi ek maliyet ve zorlukları beraberinde getirebilir.
Madencilik Şirketlerine Yatırım Yapmak: İridyum üreten madencilik şirketlerinin hisselerini satın almak, bu metal ile dolaylı olarak yatırım yapmanın bir yoludur. Bu şirketler genellikle platin grubu metalleri (PGM) çıkaran şirketlerdir ve bu grup içinde iridyum da bulunur.
Yatırım Fonları ve ETF'ler: Bazı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (ETF'ler), nadir metallerle ilişkili şirketlere yatırım yapar. Bu fonlar aracılığıyla, iridyum dahil olmak üzere nadir metallerle dolaylı bir yatırım yapmak mümkündür.
Vadeli İşlemler ve Türev Ürünler: İridyum fiyatlarına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri veya diğer türev ürünler, daha deneyimli yatırımcılar için bir seçenek olabilir. Bu tür finansal araçlar, metalin fiziksel olarak alınıp satılmasına gerek kalmadan fiyat hareketlerinden kazanç elde etmeyi sağlar.
İridyum yatırımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler:
Piyasa Araştırması: İridyum gibi nadir bir metalin piyasasını anlamak için kapsamlı bir araştırma yapmak önemlidir. Fiyatlar, endüstriyel talep ve arz, madencilik maliyetleri ve jeopolitik faktörler gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.
Risk Değerlendirmesi: İridyum yatırımları, piyasanın volatilitesi ve likidite sınırlamaları gibi belirli riskler içerebilir.
Uzun Vadeli Perspektif: Nadir metaller genellikle uzun vadeli yatırım araçları olarak görülür. Piyasa dalgalanmaları ve endüstriyel talep değişiklikleri, yatırımın değerini etkileyebilir.
Maliyet ve Saklama: Fiziksel iridyum satın alındığında, güvenli saklama ve sigorta gibi ek maliyetler dikkate alınmalıdır.
Her türlü yatırım kararında olduğu gibi, iridyum yatırımı yapmadan önce finansal danışmanlık almak önemlidir. Kişisel mali durumunuz, risk toleransınız ve yatırım hedefleriniz gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

İridyum borsası

İridyum üretimiyle ilişkili şirketlerin bulunduğu bazı önemli borsalar şunlardır:
New York Borsası (NYSE) ve NASDAQ: Bu iki büyük ABD borsası, genellikle büyük ve uluslararası madencilik şirketlerini listeler. Platin grubu metallerle uğraşan birçok büyük madencilik şirketi, NYSE ve NASDAQ'ta işlem görür.
Johannesburg Menkul Kıymetler Borsası (JSE): Güney Afrika, dünyanın önde gelen platin ve platin grubu metaller üreticilerinden biridir. İridyum dahil, bu metalleri çıkaran birçok şirket JSE'de listelenir.
Londra Borsası (LSE): LSE, Avrupa ve uluslararası madencilik şirketlerinin hisselerini listeler ve platin grubu metallerle ilgili şirketler burada da bulunabilir.
Toronto Borsası (TSX) ve TSX Venture Exchange (TSXV): Kanada'nın madencilik ve doğal kaynaklar sektöründeki güçlü konumu, TSX ve TSXV'de platin grubu metallerle ilgili birçok şirketin listelenmesini sağlar.
Avustralya Menkul Kıymetler Borsası (ASX): Avustralya, madencilik sektöründe global bir liderdir ve ASX'te platin grubu metallerle uğraşan birçok şirket bulunur.
Hong Kong Borsası (HKEX) ve Şanghay Menkul Kıymetler Borsası (SSE): Asya-Pasifik bölgesi, özellikle Çin, platin grubu metallerin önemli bir pazarıdır. Bu borsalar, ilgili madencilik ve metal işleme şirketlerine ev sahipliği yapabilir.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
YAŞAM
Kar bekleyenleri heyecanlandıran tarih verildi: 'Çok sert bir kutup soğuğu' yolda
14:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала