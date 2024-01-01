https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-dunya-borsalarinin-madeni-belli-oldu-altindan-iki-kat-daha-degerli-1079235100.html

2024 Dünya borsalarının 'madeni' belli oldu: Altından iki kat daha değerli

2024 Dünya borsalarının 'madeni' belli oldu: Altından iki kat daha değerli

Dünya üzerinde altından daha pahalı pek çok şey vardır. Işıltılı elmaslardan parlak rodyuma, dünyanın değerli doğal kaynaklarına sahip olabilmek için yüksek... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T14:56+0300

2024-01-01T14:56+0300

2024-01-01T14:56+0300

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İridyum, atom numarası 77 olan ve 'geçiş metali' olarak sınıflandırılan kimyasal bir elementtir; oda sıcaklığında katıdır. Royal Society of Chemistry'ye göre İridyum adını, güçlü renkli bileşenleri temsil eden ve gökkuşağı anlamına gelen Yunanca Iris kelimesinden alır.İris, Antik Yunan dininde ve mitolojisinde, tanrılar Thaumas ve Electra'nın kızı, gökkuşağının kişileştirilmiş hali ve tanrıların habercisidir.Altın gibi iridyum da oldukça tepkisizdir ve çok yüksek bir yoğunluğa sahiptir. Aslında, iridyum Periyodik Tablo içinde korozyona en dayanıklı elementtir. Korozyon, malzemelerin, özellikle metallerin, çevreleriyle kimyasal veya elektrokimyasal etkileşime girerek aşınması veya bozulması sürecidir.İridyum nasıl keşfedildi?LiveScience'ın haberine göre, İngiliz kimyager Smithson Tennant elementi keşfetmesiyle tanınan kişidir, ancak Fransız kimyagerler H.V. Collet-Descotils, A.F. Fourcroy ve N.L. Vauquelin de dahil olmak üzere pek çok kişi iridyumla kabaca 1803 civarında platin cevherlerinde karşılaşmış olabilir.İridyum, platinin çok güçlü asitlerin bir karışımı olan "aqua regia" içinde çözülmesiyle bulunmuştur.İridyum nerelerde kullanılır?İridyumun yüksek yoğunluğu göz önüne alındığında, nadir bulunan saf formu nadiren kullanılır. Esasen bu saf ve nadir formu, doğada bile bulunmayabilir. İridyum içeren cevherlerin çoğu yalnızca küçük bir oranda iridyum içerir ve Güney Afrika, Alaska, Brezilya, Myanmar ve Rusya'da bulunabilir.Bunun yerine, malzeme platin ile birleştirilerek tipik olarak yüzde 5 ila 10 iridyum içeren alaşımlar oluşturulur. Britannica'ya göre bu alaşımlar daha sonra takılarda, kalem uçlarında, cerrahi metallerde ve elektrik kontaklarında kullanılmaktadır.İridyumun kullanıldığı bazı önemli alanlar şunlardır:Bu yazının yazıldığı sıralarda İridyumun onsu 4 bin 500 dolar iken altının onsu yaklaşık 2 bin 082 dolardı.İridyum yatırımı nasıl yapılır?İridyum, değerli metaller grubuna ait nadir bir elementtir ve yatırım yapmak için çeşitli yollar bulunmaktadır. İridyum, endüstriyel uygulamalarda kullanılan nadir bulunan bir metal olduğu için, yatırımı genellikle daha karmaşıktır ve genellikle daha deneyimli veya uzman yatırımcılar tarafından tercih edilir.İridyum yatırımı yapmanın başlıca yolları şunlardır:İridyum borsasıİridyum üretimiyle ilişkili şirketlerin bulunduğu bazı önemli borsalar şunlardır:

https://sputniknews.com.tr/20240101/kar-bekleyenleri-heyecanlandiran-tarih-verildi-cok-sert-bir-kutup-sogugu-yolda-1079234399.html

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