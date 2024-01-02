https://sputniknews.com.tr/20240102/israilden-suriyenin-baskenti-sama-hava-saldirisi-1079250670.html
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun Şam kırsalına hava saldırısı düzenlediğini ve maddi hasar oluştuğunu belirtti. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T11:11+0300
2024-01-02T11:11+0300
2024-01-02T11:11+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
suriye
şam
saldırı
hava saldırısı
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Bakanlık, "Bugün sabah 04:35 sularında düşman İsrail, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri tarafından hava saldırısı gerçekleştirerek Şam kırsalındaki bir dizi noktayı vurdu" ifadelerini kullandı.Saldırı sonucunda can kaybı meydana gelmediğini bildiren bakanlık, sadece maddi hasar oluştuğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240101/hamastan-son-dort-gunde-16-israil-askerinin-olduruldugu-iddiasi-1079243902.html
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israil, israil-filistin, suriye, şam, saldırı, hava saldırısı
israil, israil-filistin, suriye, şam, saldırı, hava saldırısı
İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun Şam kırsalına hava saldırısı düzenlediğini ve maddi hasar oluştuğunu belirtti.
Bakanlık, "Bugün sabah 04:35 sularında düşman İsrail, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri tarafından hava saldırısı gerçekleştirerek Şam kırsalındaki bir dizi noktayı vurdu" ifadelerini kullandı.
Saldırı sonucunda can kaybı meydana gelmediğini bildiren bakanlık, sadece maddi hasar oluştuğunu aktardı.