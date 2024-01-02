https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-merkez-bankasi-gazzedeki-saldirilarin-beklenen-maliyetini-acikladi-1079263475.html

İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki saldırıların beklenen maliyetini açıkladı

İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki saldırıların beklenen maliyetini açıkladı

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar)... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T19:46+0300

2024-01-02T19:46+0300

2024-01-02T19:46+0300

türkiye

israil merkez bankası

gazze

gazze şeridi

saldırı

silahlı saldırı

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İsrail Merkez Bankası'nın 2020'den bu yana ilk kez şekel faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4.5'e düşüreceğini açıklaması sonrası Yaron, basın toplantısı düzenledi.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar) ulaşabileceğini belirten Yaron, bu maliyetin bütçeye yük olacağını ve devletin ikincil alanlarındaki harcamaları azaltarak bu yükün üstesinden gelmesi gerektiğini ifade etti.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail Merkez Bankası'nın bu saldırıların ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisine ilişkin sürekli durum değerlendirmeleri yaptığını aktaran Yaron, şunları kaydetti:İsrail Merkez Bankası, şekel faiz oranlarında en son Nisan 2020'de indirim kararı uygulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240102/iletisim-baskani-altundan-israil-istihbaratina-yonelik-operasyonlarla-ilgili-paylasim-1079262629.html

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israil merkez bankası, gazze, gazze şeridi, saldırı, silahlı saldırı