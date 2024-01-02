https://sputniknews.com.tr/20240102/israil-merkez-bankasi-gazzedeki-saldirilarin-beklenen-maliyetini-acikladi-1079263475.html
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki saldırıların beklenen maliyetini açıkladı
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki saldırıların beklenen maliyetini açıkladı
İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar)... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T19:46+0300
2024-01-02T19:46+0300
2024-01-02T19:46+0300
türkiye
israil merkez bankası
gazze
gazze şeridi
saldırı
silahlı saldırı
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İsrail Merkez Bankası'nın 2020'den bu yana ilk kez şekel faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4.5'e düşüreceğini açıklaması sonrası Yaron, basın toplantısı düzenledi.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar) ulaşabileceğini belirten Yaron, bu maliyetin bütçeye yük olacağını ve devletin ikincil alanlarındaki harcamaları azaltarak bu yükün üstesinden gelmesi gerektiğini ifade etti.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail Merkez Bankası'nın bu saldırıların ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisine ilişkin sürekli durum değerlendirmeleri yaptığını aktaran Yaron, şunları kaydetti:İsrail Merkez Bankası, şekel faiz oranlarında en son Nisan 2020'de indirim kararı uygulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/iletisim-baskani-altundan-israil-istihbaratina-yonelik-operasyonlarla-ilgili-paylasim-1079262629.html
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israil merkez bankası, gazze, gazze şeridi, saldırı, silahlı saldırı
israil merkez bankası, gazze, gazze şeridi, saldırı, silahlı saldırı
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki saldırıların beklenen maliyetini açıkladı
İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar) ulaşabileceğini söyledi.
İsrail Merkez Bankası'nın 2020'den bu yana ilk kez şekel faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4.5'e düşüreceğini açıklaması sonrası Yaron, basın toplantısı düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının askeri ve sivil maliyetinin 210 milyar şekele (yaklaşık 58 milyar dolar) ulaşabileceğini belirten Yaron, bu maliyetin bütçeye yük olacağını ve devletin ikincil alanlarındaki harcamaları azaltarak bu yükün üstesinden gelmesi gerektiğini ifade etti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail Merkez Bankası'nın bu saldırıların ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkisine ilişkin sürekli durum değerlendirmeleri yaptığını aktaran Yaron, şunları kaydetti:
"Ekonominin yaşadığı olumsuz etkinin büyük olduğu ve bu etkinin hacminin sektörlere göre farklılık gösterdiği bizim açımızdan net. Bunun yanı sıra genel olarak ekonomide bir canlanma görüyoruz. İsrail ekonomisi bize dayatılan gerçekliğe uyum sağlamayı başarıyor."
İsrail Merkez Bankası, şekel faiz oranlarında en son Nisan 2020'de indirim kararı uygulamıştı.