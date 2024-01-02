https://sputniknews.com.tr/20240102/hatayda-isid-ve-el-kaide-operasyonu-6-kisi-tutuklandi-1079268174.html
Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Hatay'da IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T23:34+0300
2024-01-02T23:34+0300
2024-01-02T23:34+0300
türkiye
işid
el kaide
operasyon
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide'ye üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, İskenderun, Dörtyol ve Belen ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, A.E, M.H, H.A, A.C, G.E, A.A, M.B. ve R.B. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.B. ve M.B'ye ise elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231230/kocaelinde-isid-operasyonu-11-kisi-yakalandi-1079199819.html
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işid, el kaide, operasyon
işid, el kaide, operasyon
Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Hatay'da IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide'ye üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, İskenderun, Dörtyol ve Belen ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, A.E, M.H, H.A, A.C, G.E, A.A, M.B. ve R.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.B. ve M.B'ye ise elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verildi.