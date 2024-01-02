https://sputniknews.com.tr/20240102/hatayda-isid-ve-el-kaide-operasyonu-6-kisi-tutuklandi-1079268174.html

Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Hatay'da IŞİD ve El Kaide operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Hatay'da IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T23:34+0300

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türkiye

işid

el kaide

operasyon

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, IŞİD ve El Kaide'ye üye olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, İskenderun, Dörtyol ve Belen ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, A.E, M.H, H.A, A.C, G.E, A.A, M.B. ve R.B. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.B. ve M.B'ye ise elektronik kelepçeli ev hapsi cezası verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231230/kocaelinde-isid-operasyonu-11-kisi-yakalandi-1079199819.html

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işid, el kaide, operasyon