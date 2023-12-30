https://sputniknews.com.tr/20231230/kocaelinde-isid-operasyonu-11-kisi-yakalandi-1079199819.html
Kocaeli'nde IŞİD operasyonu: 11 kişi yakalandı
Kocaeli'nde IŞİD operasyonu: 11 kişi yakalandı
Kocaeli'nde IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli yakalandı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T18:04+0300
2023-12-30T18:04+0300
2023-12-30T18:04+0300
türkiye
kocaeli il emniyet müdürlüğü
kocaeli il emniyet müdürlüğü asayiş şubesi cinayet bürosu
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.Düzenlenen operasyonda, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231228/yozgatta-isid-operasyonu-5-tutuklu-1079153168.html
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kocaeli il emniyet müdürlüğü, kocaeli il emniyet müdürlüğü asayiş şubesi cinayet bürosu
kocaeli il emniyet müdürlüğü, kocaeli il emniyet müdürlüğü asayiş şubesi cinayet bürosu
Kocaeli'nde IŞİD operasyonu: 11 kişi yakalandı
Kocaeli'nde IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Düzenlenen operasyonda, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.