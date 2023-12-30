https://sputniknews.com.tr/20231230/kocaelinde-isid-operasyonu-11-kisi-yakalandi-1079199819.html

Kocaeli'nde IŞİD operasyonu: 11 kişi yakalandı

Kocaeli'nde IŞİD operasyonu: 11 kişi yakalandı

Kocaeli'nde IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli yakalandı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T18:04+0300

2023-12-30T18:04+0300

2023-12-30T18:04+0300

türkiye

kocaeli il emniyet müdürlüğü

kocaeli il emniyet müdürlüğü asayiş şubesi cinayet bürosu

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.Düzenlenen operasyonda, örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4'ü yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231228/yozgatta-isid-operasyonu-5-tutuklu-1079153168.html

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kocaeli il emniyet müdürlüğü, kocaeli il emniyet müdürlüğü asayiş şubesi cinayet bürosu