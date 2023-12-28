https://sputniknews.com.tr/20231228/yozgatta-isid-operasyonu-5-tutuklu-1079153168.html
Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 tutuklu
Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 tutuklu
Yozgat'ta IŞİD yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T22:14+0300
2023-12-28T22:14+0300
2023-12-28T22:14+0300
türkiye
yozgat
işid
istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, IŞİD üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/sanliurfadaki-isid-operasyonu-1-tutuklama-1078666491.html
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yozgat, işid, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
yozgat, işid, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 tutuklu
Yozgat'ta IŞİD yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, IŞİD üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD'e yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD'e yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD'e yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.