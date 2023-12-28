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Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 tutuklu
Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 tutuklu
Yozgat'ta IŞİD yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. 28.12.2023, Sputnik Türkiye
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, IŞİD üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/sanliurfadaki-isid-operasyonu-1-tutuklama-1078666491.html
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yozgat, işid, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı
yozgat, işid, istanbul anadolu cumhuriyet başsavcılığı

Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 tutuklu

22:14 28.12.2023
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜLYozgat’ta IŞİD operasyonu
Yozgat’ta IŞİD operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL
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Yozgat'ta IŞİD yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, IŞİD üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD'e yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD&#x27;e yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
1/3
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD'e yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - Sputnik Türkiye
2/3
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - Sputnik Türkiye
3/3
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

1/3
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD'e yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

2/3
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

3/3
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
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Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
21 Aralık, 01:22
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