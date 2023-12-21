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Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/teror-orgutu-isidin-sam-idari-ve-mali-sorumlusu-mitin-operasyonuyla-yakalandi-1078617432.html
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işid, şanlıurfa
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Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

01:22 21.12.2023 (güncellendi: 01:24 21.12.2023)
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Şanlıurfa'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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