https://sputniknews.com.tr/20231221/sanliurfadaki-isid-operasyonu-1-tutuklama-1078666491.html
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. 21.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-21T01:22+0300
2023-12-21T01:22+0300
2023-12-21T01:24+0300
türkiye
işid
şanlıurfa
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231219/teror-orgutu-isidin-sam-idari-ve-mali-sorumlusu-mitin-operasyonuyla-yakalandi-1078617432.html
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işid, şanlıurfa
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
01:22 21.12.2023 (güncellendi: 01:24 21.12.2023)
Şanlıurfa'da IŞİD operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince IŞİD içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.