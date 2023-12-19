https://sputniknews.com.tr/20231219/teror-orgutu-isidin-sam-idari-ve-mali-sorumlusu-mitin-operasyonuyla-yakalandi-1078617432.html

Terör örgütü IŞİD'in Şam idari ve mali sorumlusu MİT'in operasyonuyla yakalandı

Terör örgütü IŞİD'in Şam idari ve mali sorumlusu MİT'in operasyonuyla yakalandı

MİT, terör örgütü IŞİD'in Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı. 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T18:42+0300

2023-12-19T18:42+0300

2023-12-19T18:58+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik mali yardımları koordine ettiği belirlenen IŞİD'in Şam idari ve mali sorumlusu Eyyüp kod adlı Huzeyfe El Muri'ye yönelik operasyon düzenlendi.Muri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli operasyonuyla Mersin'de yakalandı.Operasyonda, örgüte ait 28 bin 800 dolar, 14 bin 950 euro, 31 bin 800 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, terör örgütü IŞİD'in para transferlerinde kullandığı mobil uygulamalar da tespit edildi.Huzeyfe El Muri'nin ifadesinde, örgüte katılım süreci, Suriye ve Türkiye'deki faaliyetleri, irtibatlı olduğu terör örgütü IŞİD mensupları ve para transferleri hakkında detaylı bilgi verdiği öğrenildi.

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