https://sputniknews.com.tr/20240102/hamas-yeni-bir-esir-takasi-onerdi-tel-aviv-reddetti-1079256254.html

'Hamas yeni bir esir takası önerdi, Tel Aviv reddetti'

'Hamas yeni bir esir takası önerdi, Tel Aviv reddetti'

Hamas'ın, Katar ve Mısırlı arabulucular vasıtasıyla İsrail’e yeni bir esir takası mutabakatı önerdiği ancak Tel Aviv yönetiminin bu teklifi reddettiği... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T14:19+0300

2024-01-02T14:19+0300

2024-01-02T14:19+0300

israil- filistin çatışması

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gazze

gazze şeridi

ateşkes

esir

esir takası

tel aviv

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İsrail’in Walla News haber sitesinin, ismini açıklamayan İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre Hamas, önerdiği yeni teklifle yeni bir esir takası için müzakereye hazır.Hamas'ın üç aşamalı bir plan sunduğu belirtilen haberde, ilk etapta İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nden güçlerini çekmeye başlaması ve 40 esirin serbest bırakılması önerildi.Üç aşamanın tamamlanmasıyla birlikte Gazze'de esir alınan İsrail askerlerinin serbest bırakılmasının ve savaşın sona ermesinin planlandığı aktarıldı.İsrail Savaş Kabinesi'nin Hamas'ın önerisini ele aldığı ancak reddettiği kaydedilen haberde, arabuluculardan daha kabul edilebilir öneriler sunmaları istendiği ifade edildi.Haberde, müzakerelerin tamamen durmadığı ancak ciddi bir gelişme de kaydedilmediği de aktarıldı.Gazze'deki İsrailli esirlerHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.İsrail’e göre Gazze’de hala 129 İsrailli esir bulunuyor.Tel Aviv yönetiminin, esir takası mutabakatı kapsamında çatışmalara insani ara verilmesini önerdiği, Hamas’ın ise saldırıların tamamen sonlandırılacağı bir ateşkeste ısrar ettiği belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231229/hamas-ateskes-onerilerine-acik-tankla-gelecek-yonetime-karsiyiz-1079162891.html

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gazze

gazze şeridi

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israil, hamas, filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, esir, esir takası, tel aviv