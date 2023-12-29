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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/hamas-ateskes-onerilerine-acik-tankla-gelecek-yonetime-karsiyiz-1079162891.html
Hamas: Ateşkes önerilerine açık, 'tankla' gelecek yönetime karşıyız
Hamas: Ateşkes önerilerine açık, 'tankla' gelecek yönetime karşıyız
Hamas Siyasi Büro üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi'nde nihai ve tam ateşkes yapıldığına yönelik her türlü öneriye açık olarak ancak İsrail ya da ABD'nin... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T11:16+0300
2023-12-29T11:16+0300
israil- filistin çatışması
hamas
hamas hareketi
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
usame hamdan
benyamin netanyahu
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Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki insani durum, İsrail askerlerinin 80 Filistinlinin cesedini çalması ve siyasi düzeyde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Siyasi düzeyde yürütülen çalışmalarla ilgili Hamdan, "Hamas olarak, Gazze'de nihai ve tam ateşkes sağlanmasına dönük her türlü teklife açığız. Halkımız parça parça ya da geçici değil tam bir ateşkes istiyor" diye konuştu.Hamdan, Filistin halkının yönetilmesi konusunun ise Filistinlileri ilgilendirdiğini, halkın İsrail ya da ABD tanklarıyla getirilecek bir yönetim değil kurtuluş düşüncesini benimseyen ve ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi için direnişe bağlı kalan ulusal bir yönetim istediğini dile getirdi.Mısır'ın 27 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir ön teklif hazırladığı belirtilmişti. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da dün Gazze Şeridi'ne saldırıların sona ermesi için sundukları öneriye taraflardan henüz resmi bir cevap alamadıklarını açıklamıştı.'İsrail, 83 gündür pek çok suç işledi'Gazze'de 83 günden bu yana devam eden saldırılarda İsrail'in pek çok suç işlediğine dikkati çeken Hamdan, şunları kaydetti:Gazze'ye yeterli miktarda yardım girişi olmadığını ve bu nedenle başta kadınlar, çocuklar, yaralı ve hastalar olmak üzere insanların açlık ve susuzluktan öldüğünü anlatan Hamdan, gıda malzemelerinin özellikle Gazze'nin kuzeyine ulaşması ve her geçen gün daha fazla insanın ölmesine engel olunması için Arap ve İslam dünyası ile uluslararası camianın acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.Hamas'ın elindeki esirler ve İsrail'in aldığı yenilgilerİsrail'in Gazze'de yaklaşık 3 aydır düzenlediği saldırılara da değinen Hamdan, "Üçlü şer (Benyamin Netanyahu-Benny Gantz-Yoav Galant) 3 aydır bir aşamadan diğerine geçtiğini söylüyor ve kendilerini ve halkı sahte bir zaferle kandırıyor. Gerçekte ise yenilgi üstüne yenilgi alıyorlar" ifadesini kullandı.Hamas'ın elindeki esirlerden de bahseden Hamdan, "Netanyahu esirleri askeri baskı uygulayarak geri alacağını sandı. Netanyahu'nun, direnişin şartlarına boyun eğmeden getirdiği bir tek esir bile gösteremezsiniz. Şunu açıkça söylüyorum ki, askeri baskıyla esirlerinizin ancak cansız bedenlerini geri alırsınız ya da hiç alamazsınız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231229/israilin-gazzeye-gece-duzenledigi-saldirilarda-en-az-45-filistinli-oldu-1079162322.html
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Hamas: Ateşkes önerilerine açık, 'tankla' gelecek yönetime karşıyız

11:16 29.12.2023
© AFP 2023 / HAZEM BADERGazze pazar İsrail
Gazze pazar İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023 / HAZEM BADER
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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi'nde nihai ve tam ateşkes yapıldığına yönelik her türlü öneriye açık olarak ancak İsrail ya da ABD'nin 'mutlu' yönetimlerine karşı olduğunu söyledi.
Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki insani durum, İsrail askerlerinin 80 Filistinlinin cesedini çalması ve siyasi düzeyde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Siyasi düzeyde yürütülen çalışmalarla ilgili Hamdan, "Hamas olarak, Gazze'de nihai ve tam ateşkes sağlanmasına dönük her türlü teklife açığız. Halkımız parça parça ya da geçici değil tam bir ateşkes istiyor" diye konuştu.
Hamdan, Filistin halkının yönetilmesi konusunun ise Filistinlileri ilgilendirdiğini, halkın İsrail ya da ABD tanklarıyla getirilecek bir yönetim değil kurtuluş düşüncesini benimseyen ve ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesi için direnişe bağlı kalan ulusal bir yönetim istediğini dile getirdi.
Mısır'ın 27 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için bir ön teklif hazırladığı belirtilmişti. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da dün Gazze Şeridi'ne saldırıların sona ermesi için sundukları öneriye taraflardan henüz resmi bir cevap alamadıklarını açıklamıştı.

'İsrail, 83 gündür pek çok suç işledi'

Gazze'de 83 günden bu yana devam eden saldırılarda İsrail'in pek çok suç işlediğine dikkati çeken Hamdan, şunları kaydetti:
İsrail güçleri, Gazze'nin farklı bölgelerinden 80 kişinin cesedini çaldı. Kabirleri açarak cesetleri çıkardı, organlarını çaldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise hiç bir şey olmamış gibi bu cesetlerin kimlikleriyle ilgili hiçbir beyanatta bulunmadan bunları teslim etti. Kızılhaç Komitesinden, bu kişilerin nasıl şehit olduğu ve kimlikleri hakkında hiçbir bilgi olmadan bu cenazeleri nasıl teslim aldığını açıklamasını talep ediyoruz.
Gazze'ye yeterli miktarda yardım girişi olmadığını ve bu nedenle başta kadınlar, çocuklar, yaralı ve hastalar olmak üzere insanların açlık ve susuzluktan öldüğünü anlatan Hamdan, gıda malzemelerinin özellikle Gazze'nin kuzeyine ulaşması ve her geçen gün daha fazla insanın ölmesine engel olunması için Arap ve İslam dünyası ile uluslararası camianın acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın elindeki esirler ve İsrail'in aldığı yenilgiler

İsrail'in Gazze'de yaklaşık 3 aydır düzenlediği saldırılara da değinen Hamdan, "Üçlü şer (Benyamin Netanyahu-Benny Gantz-Yoav Galant) 3 aydır bir aşamadan diğerine geçtiğini söylüyor ve kendilerini ve halkı sahte bir zaferle kandırıyor. Gerçekte ise yenilgi üstüne yenilgi alıyorlar" ifadesini kullandı.
Hamas'ın elindeki esirlerden de bahseden Hamdan, "Netanyahu esirleri askeri baskı uygulayarak geri alacağını sandı. Netanyahu'nun, direnişin şartlarına boyun eğmeden getirdiği bir tek esir bile gösteremezsiniz. Şunu açıkça söylüyorum ki, askeri baskıyla esirlerinizin ancak cansız bedenlerini geri alırsınız ya da hiç alamazsınız" dedi.
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