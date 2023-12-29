https://sputniknews.com.tr/20231229/israilin-gazzeye-gece-duzenledigi-saldirilarda-en-az-45-filistinli-oldu-1079162322.html

İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü

İsrail'in bu gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T11:09+0300

2023-12-29T11:09+0300

2023-12-29T11:09+0300

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fehhari bölgesinde El-Amuri ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde bir Filistinlinin evini hedef alması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirirken, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda da Diyab ailesinin evini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na da bir dizi hava saldırısı düzenledi.Kamptaki Ez-Zaferan Cami'nin yanı sıra en az iki evin hedef alındığı hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20231228/israil-ordusu-megazi-multeci-kampinda-sivillere-zarar-verdigini-kabul-etti-1079137900.html

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