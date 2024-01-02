https://sputniknews.com.tr/20240102/gozler-aciklanacak-zamda-2024-bedelli-askerlik-ne-kadar-olacak-1079244867.html
Gözler açıklanacak zamda: 2024 bedelli askerlik ne kadar olacak?
Gözler açıklanacak zamda: 2024 bedelli askerlik ne kadar olacak?
Ocak ayına girmemizle beraber önce 3 Ocak'ta enflasyon rakamları belli olacak ardından milyonlarca memur yeni maaşlarını öğrenecek. Memur maaşlarının belli... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T06:31+0300
2024-01-02T06:31+0300
2024-01-02T06:31+0300
ekonomi
bedelli asker
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
zam
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
fiyat artırımı
emekli
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Memur maaşlarının belli olmasıyla beraber birçok yeni kalem de zamlanacak. Bunların içinde en çok araştırılan da 'Bedelli askerlik parası ne kadar olacak?' sorusu oldu. Konuşulan zam oranlarına göre bedelli askerlik fiyatının da yeni hesaplamaları yapıldı.Yüzde 50 zam beklentisi2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askerlik fiyatının 183 bin 526 TL olacağı öngörülüyor.Memur maaşının belli olmasının ardından bedelli askerlik için bir genelge yayımlanması bekleniyor. O genelge ile yeni bedelli askerlik ücreti netleşmiş olacak. Oranlara göre yapılan hesaplamalar ise şu şekilde;
https://sputniknews.com.tr/20240101/sigaraya-zam-geldi-en-ucuzu-52-tl-oldu-1079239866.html
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bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi, zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı
bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi, zam, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı
Gözler açıklanacak zamda: 2024 bedelli askerlik ne kadar olacak?
Ocak ayına girmemizle beraber önce 3 Ocak'ta enflasyon rakamları belli olacak ardından milyonlarca memur yeni maaşlarını öğrenecek. Memur maaşlarının belli olmasıyla beraber 2024 yılı için geçerli olacak bedelli askerlik tutarı da netleşecek. Peki masada hangi rakamlar var?
Memur maaşlarının belli olmasıyla beraber birçok yeni kalem de zamlanacak. Bunların içinde en çok araştırılan da 'Bedelli askerlik parası ne kadar olacak?' sorusu oldu. Konuşulan zam oranlarına göre bedelli askerlik fiyatının da yeni hesaplamaları yapıldı.
2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askerlik fiyatının 183 bin 526 TL olacağı öngörülüyor.
Memur maaşının belli olmasının ardından bedelli askerlik için bir genelge yayımlanması bekleniyor. O genelge ile yeni bedelli askerlik ücreti netleşmiş olacak. Oranlara göre yapılan hesaplamalar ise şu şekilde;
Bedelli askerlik fiyatına yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olması bekleniyor.
Yüzde 40 zam yapılması durumunda bedelli askerlik tutarı 171.291 lira olabilir.
Yüzde 50 artış yaşanması halinde ise toplam ödeme tutarı 183.526 TL olacak.