https://sputniknews.com.tr/20240102/gozler-aciklanacak-zamda-2024-bedelli-askerlik-ne-kadar-olacak-1079244867.html

Gözler açıklanacak zamda: 2024 bedelli askerlik ne kadar olacak?

Gözler açıklanacak zamda: 2024 bedelli askerlik ne kadar olacak?

Ocak ayına girmemizle beraber önce 3 Ocak'ta enflasyon rakamları belli olacak ardından milyonlarca memur yeni maaşlarını öğrenecek. Memur maaşlarının belli... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T06:31+0300

2024-01-02T06:31+0300

2024-01-02T06:31+0300

ekonomi

bedelli asker

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zam

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fiyat artırımı

emekli

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Memur maaşlarının belli olmasıyla beraber birçok yeni kalem de zamlanacak. Bunların içinde en çok araştırılan da 'Bedelli askerlik parası ne kadar olacak?' sorusu oldu. Konuşulan zam oranlarına göre bedelli askerlik fiyatının da yeni hesaplamaları yapıldı.Yüzde 50 zam beklentisi2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askerlik fiyatının 183 bin 526 TL olacağı öngörülüyor.Memur maaşının belli olmasının ardından bedelli askerlik için bir genelge yayımlanması bekleniyor. O genelge ile yeni bedelli askerlik ücreti netleşmiş olacak. Oranlara göre yapılan hesaplamalar ise şu şekilde;

https://sputniknews.com.tr/20240101/sigaraya-zam-geldi-en-ucuzu-52-tl-oldu-1079239866.html

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