https://sputniknews.com.tr/20240101/sigaraya-zam-geldi-en-ucuzu-52-tl-oldu-1079239866.html
Sigaraya zam geldi: En ucuzu 52 TL oldu
Sigaraya zam geldi: En ucuzu 52 TL oldu
Geçen aylarda artan sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna paket başına zam... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T18:36+0300
2024-01-01T18:36+0300
2024-01-01T18:36+0300
ekonomi
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
sigara içmek
elektronik sigara
zam
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Sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni fiyatları duyurdu. Dündar zam geçişlerinin yarın da devam edeceğinin altını çizdi.fiyatlar 52 ve 60 TL arasında değişiyorSon zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı. Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20240101/2024-yili-motorlu-tasitlar-vergisine-buyuk-zam-1079234783.html
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Sigaraya zam geldi: En ucuzu 52 TL oldu
Geçen aylarda artan sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna paket başına zam yapıldığını duyurdu.
Sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni fiyatları duyurdu. Dündar zam geçişlerinin yarın da devam edeceğinin altını çizdi.
fiyatlar 52 ve 60 TL arasında değişiyor
Son zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı. Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.