https://sputniknews.com.tr/20240101/sigaraya-zam-geldi-en-ucuzu-52-tl-oldu-1079239866.html

Sigaraya zam geldi: En ucuzu 52 TL oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuzu 52 TL oldu

Geçen aylarda artan sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna paket başına zam... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T18:36+0300

2024-01-01T18:36+0300

2024-01-01T18:36+0300

ekonomi

sigara

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sigara yasağı

sigara içmek

elektronik sigara

zam

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Sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni fiyatları duyurdu. Dündar zam geçişlerinin yarın da devam edeceğinin altını çizdi.fiyatlar 52 ve 60 TL arasında değişiyorSon zamla birlikte bir sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 52 TL'ye çıktı. En pahalı sigara ise 58 TL ile 60 TL arasından satılmaya başlandı. Zamlı fiyatlar 2 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

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