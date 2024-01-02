https://sputniknews.com.tr/20240102/galatasarayda-ayrilacak-isimler-belli-oldu-1079252657.html
Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu
Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu
Galatasaray, sezon başında kiraladığı isimlere erken veda etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılabileceği isimlere Hakim Ziyech de eklendi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T11:59+0300
2024-01-02T11:59+0300
2024-01-02T11:59+0300
spor
galatasaray sk
galatasaray
transfer
hakim ziyech
kadro
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Galatasaray'da veda edecek isimler netleşiyor.Yönetim, Chelsea'den bedelsiz olarak kiraladığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile gösterdiği istikrarsız performans ve son dönemdeki uyumsuz tavırları nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor. Oyuncu tarafı da daha yüksek bir maaş için yeni bir takım arayışında.Angelino ve Ndombele de listedeGalatasaray, beklentilerin altında kalan Angelino'ya da kesin olarak veda edecek. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya istediği takviyeleri yapması halinde Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'yle de ayrılık görüşmeleri başlayacak.Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20231229/okan-buruktan-aciklama-icardi-super-kupada-oynayacak-mi--1079160914.html
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galatasaray sk, galatasaray, transfer, hakim ziyech, kadro
galatasaray sk, galatasaray, transfer, hakim ziyech, kadro
Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu
Galatasaray, sezon başında kiraladığı isimlere erken veda etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılabileceği isimlere Hakim Ziyech de eklendi.
Galatasaray'da veda edecek isimler netleşiyor.
Yönetim, Chelsea'den bedelsiz olarak kiraladığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile gösterdiği istikrarsız performans ve son dönemdeki uyumsuz tavırları nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor. Oyuncu tarafı da daha yüksek bir maaş için yeni bir takım arayışında.
Angelino ve Ndombele de listede
Galatasaray, beklentilerin altında kalan Angelino'ya da kesin olarak veda edecek. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya istediği takviyeleri yapması halinde Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'yle de ayrılık görüşmeleri başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek.