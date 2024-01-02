https://sputniknews.com.tr/20240102/galatasarayda-ayrilacak-isimler-belli-oldu-1079252657.html

Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu

Galatasaray'da ayrılacak isimler belli oldu

Galatasaray, sezon başında kiraladığı isimlere erken veda etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılarda yolların ayrılabileceği isimlere Hakim Ziyech de eklendi. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T11:59+0300

2024-01-02T11:59+0300

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spor

galatasaray sk

galatasaray

transfer

hakim ziyech

kadro

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Galatasaray'da veda edecek isimler netleşiyor.Yönetim, Chelsea'den bedelsiz olarak kiraladığı Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile gösterdiği istikrarsız performans ve son dönemdeki uyumsuz tavırları nedeniyle yollarını ayırmayı düşünüyor. Oyuncu tarafı da daha yüksek bir maaş için yeni bir takım arayışında.Angelino ve Ndombele de listedeGalatasaray, beklentilerin altında kalan Angelino'ya da kesin olarak veda edecek. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya istediği takviyeleri yapması halinde Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele'yle de ayrılık görüşmeleri başlayacak.Trendyol Süper Lig'de kış transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20231229/okan-buruktan-aciklama-icardi-super-kupada-oynayacak-mi--1079160914.html

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galatasaray sk, galatasaray, transfer, hakim ziyech, kadro