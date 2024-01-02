Enflasyon yarın açıklanacak: Emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı net zam olasılıkları neler?

Türkiye
Tokyo'da pistte yanan yolcu uçağında 300'den fazla insan bulunuyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
2023 TÜRKİYE ALMANAĞI
Depremle sarsıldık
10:00
84 dk
TÜRKİYE ÇITAYI YÜKSELTTİ
2023'de savunma sanayiinde neler oldu?
11:52
14 dk
2023 RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
En güvenilir müttefik oldu
12:26
27 dk
2023'E YAPAY ZEKA DAMGA VURDU
Dünya bunu tartışıyor
13:00
19 dk
2023 KÜLTÜR-SANAT ALMANAĞI
Hem ağladık hem sevindik
13:42
11 dk
2023 KARABAĞ KRİZİ
Kim ne dedi, neler oldu?
14:00
31 dk
2023 DE GÜLDÜRMEDİ
Ekonominin karnesi
14:39
5 dk
2023'DE DÜNYA BUNU KONUŞTU
Öne çıkan başlıklar
15:00
32 dk
2023 ENERJİ ALMANAĞI
Türkiye'yi sevindiren haber
15:44
14 dk
180 DERECE DEĞİŞEN FAİZ POLİTİKASI
2023'de nereden nereye geldi?
16:00
4 dk
2023 MECLİSİ'NDE NELER OLDU?
Meclis'te hangi sahneleri izledik?
16:12
5 dk
DÜNYA 2024'DE BUNLARI KONUŞACAK
Hangi ülkeleri seçim bekliyor?
16:23
5 dk
DÜNYADAKİ YILBAŞI KUTLAMALARI
Dinleyince çok şaşıracaksınız
16:47
4 dk
2023 İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Çocukları ve kadınları katlettiler
17:00
52 dk
2023'DE TÜRKİYE TURİZMİ
Hedeflenen rakam tutturuldu mu?
18:00
4 dk
2023'ÜN DİKKAT ÇEKEN SEÇİMLERİ
Dünyada taşlar yerinden oynadı
18:21
12 dk
2023 KİEV'DE YAŞANAN GELİŞMELER
Batı kazanamadı
19:00
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Haaland efsane olma yolunda hızla ilerliyor'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Siyasi partileri birleştiren isim kim?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
2024 yılı konut sektörü beklentileri
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240102/enflasyon-yarin-aciklanacak-emekli-dul-yetim-en-dusuk-emekli-maasi-net-zam-olasiliklari-neler-1079248721.html
Enflasyon yarın açıklanacak: Emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı net zam olasılıkları neler?
Enflasyon yarın açıklanacak: Emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı net zam olasılıkları neler?
Milyonlarca kişi yarın açıklanacak enflasyon oranı sonrası alacağı net zammı merak ediyor. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T09:45+0300
2024-01-02T09:49+0300
ekonomi
emekli maaşı
dul
yetim
türk lirası
meclis
düzenleme
memur zammı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074813797_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b4cf8ff1ddcaa1f8744e17f319fc976c.jpg
Yarın saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kişinin alacağı zam oranı netleşmiş olacak. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatına Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yapılacak zam belli olacak.Dul ve yetim maaşları hesaplanacakHürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre eşinden dul, anne ve babasından yetim maaşı alan kişilerin de hisseleri oranına göre zamlar yapılacak. Yüzde 25-50 ve 75 oranında pay alan kişilerin maaşları Ocak ayında zam yatacak.En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor En düşük emekli maaşının artırılması için düzenleme Meclis'e geliyor. Mevcut olarak 7500 lira olan en düşük emekli maaşı yapılacak düzenlemeyle 10 bin liranın üzerine çıkabilir.Memur ve emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memurlara ise her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.Enflasyona göre belirleniyorKasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240102/altin-yila-rekorla-basladi-1079248010.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074813797_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_353a9f186284a3edc16aa435e1e4386a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli maaşı, dul, yetim, türk lirası, meclis, düzenleme, memur zammı
emekli maaşı, dul, yetim, türk lirası, meclis, düzenleme, memur zammı

Enflasyon yarın açıklanacak: Emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı net zam olasılıkları neler?

09:45 02.01.2024 (güncellendi: 09:49 02.01.2024)
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Abone ol
Milyonlarca kişi yarın açıklanacak enflasyon oranı sonrası alacağı net zammı merak ediyor. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatı gibi kalemlerde büyük değişiklikler yaşanacak.
Yarın saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kişinin alacağı zam oranı netleşmiş olacak. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatına Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yapılacak zam belli olacak.

Dul ve yetim maaşları hesaplanacak

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre eşinden dul, anne ve babasından yetim maaşı alan kişilerin de hisseleri oranına göre zamlar yapılacak. Yüzde 25-50 ve 75 oranında pay alan kişilerin maaşları Ocak ayında zam yatacak.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor

En düşük emekli maaşının artırılması için düzenleme Meclis'e geliyor. Mevcut olarak 7500 lira olan en düşük emekli maaşı yapılacak düzenlemeyle 10 bin liranın üzerine çıkabilir.

Memur ve emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memurlara ise her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.

Enflasyona göre belirleniyor

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
EKONOMİ
Altın yıla rekorla başladı
09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала