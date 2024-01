https://sputniknews.com.tr/20240102/enflasyon-yarin-aciklanacak-emekli-dul-yetim-en-dusuk-emekli-maasi-net-zam-olasiliklari-neler-1079248721.html

Enflasyon yarın açıklanacak: Emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı net zam olasılıkları neler?

Milyonlarca kişi yarın açıklanacak enflasyon oranı sonrası alacağı net zammı merak ediyor. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

Yarın saat 10:00'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kişinin alacağı zam oranı netleşmiş olacak. Memur, emekli, dul-yetim, en düşük emekli maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kıdem tazminatına Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yapılacak zam belli olacak.Dul ve yetim maaşları hesaplanacakHürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre eşinden dul, anne ve babasından yetim maaşı alan kişilerin de hisseleri oranına göre zamlar yapılacak. Yüzde 25-50 ve 75 oranında pay alan kişilerin maaşları Ocak ayında zam yatacak.En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'e geliyor En düşük emekli maaşının artırılması için düzenleme Meclis'e geliyor. Mevcut olarak 7500 lira olan en düşük emekli maaşı yapılacak düzenlemeyle 10 bin liranın üzerine çıkabilir.Memur ve emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memurlara ise her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.Enflasyona göre belirleniyorKasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

