https://sputniknews.com.tr/20240102/diyanet-isleri-baskanligi-muhendis-alacak-1079251178.html
Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak. 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T11:20+0300
2024-01-02T11:20+0300
2024-01-02T11:20+0300
türkiye
personel
diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
mühendis
ankara
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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-16 Ocak'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.
https://sputniknews.com.tr/20231130/diyanet-isleri-baskani-erbas-yarin-tum-camilerimizde-filistin-halki-icin-dua-edecegiz-1077968337.html
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ankara
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personel, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, mühendis, ankara
personel, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, mühendis, ankara
Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru
şartlarını taşıyan adaylar, 5-16 Ocak'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav
" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.
Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.