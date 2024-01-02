https://sputniknews.com.tr/20240102/diyanet-isleri-baskanligi-muhendis-alacak-1079251178.html

Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 27 mühendis alacak. 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T11:20+0300

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2024-01-02T11:20+0300

türkiye

personel

diyanet başkanlığı

diyanet işleri başkanlığı

mühendis

ankara

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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-16 Ocak'ta "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

https://sputniknews.com.tr/20231130/diyanet-isleri-baskani-erbas-yarin-tum-camilerimizde-filistin-halki-icin-dua-edecegiz-1077968337.html

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personel, diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı, mühendis, ankara