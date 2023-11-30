https://sputniknews.com.tr/20231130/diyanet-isleri-baskani-erbas-yarin-tum-camilerimizde-filistin-halki-icin-dua-edecegiz-1077968337.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın tüm camilerimizde Filistin halkı için dua edeceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın tüm camilerimizde Filistin halkı için dua edeceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin halkı için dua edileceğini duyurdu. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T22:15+0300
2023-11-30T22:15+0300
2023-11-30T22:15+0300
türkiye
ali erbaş
filistin
sosyal medya
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin halkı için dua edileceğini açıkladıErbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231130/hamas-gazzedeki-2-israilli-esiri-kizilhac-yetkililerine-teslim-etti-1077964744.html
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ali erbaş, filistin, sosyal medya
ali erbaş, filistin, sosyal medya
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yarın tüm camilerimizde Filistin halkı için dua edeceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin halkı için dua edileceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın cuma namazı sonrası tüm camilerde Filistin halkı için dua edileceğini açıkladı
Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde cuma namazına müteakip mazlum Filistin halkı için dua edeceğiz. Yüce Rabbimiz yapmış olduğumuz kavli ve fiili dualarımızı kabul eylesin."