https://sputniknews.com.tr/20231130/hamas-gazzedeki-2-israilli-esiri-kizilhac-yetkililerine-teslim-etti-1077964744.html
Hamas, Gazze'deki 2 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
Hamas, Gazze'deki 2 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrailli esiri ülkelerine getirilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği bildirildi. 30.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-30T19:26+0300
2023-11-30T19:26+0300
2023-11-30T19:26+0300
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı.Söz konusu 2 esirin İsrail topraklarına ulaştığı ve ülkenin güneyindeki Hatzerim Askeri Üssü'ne gitmek üzere yolda olduğu kaydedildi.Birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 75 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231130/6-takas-filistinli-30-kadin-ve-cocuk-israil-hapishanesinden-serbest-birakildi-1077949528.html
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Hamas, Gazze'deki 2 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti
Hamas'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 İsrailli esiri ülkelerine getirilmek üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın, Gazze'deki 2 İsrailli esiri teslim aldığını ilettiği aktarıldı.
Söz konusu 2 esirin İsrail topraklarına ulaştığı ve ülkenin güneyindeki Hatzerim Askeri Üssü'ne gitmek üzere yolda olduğu kaydedildi.
Birkaç saat içinde başka İsrailli esirlerin de Kızılhaç yetkililerine teslim edilmesinin beklendiği ifade edildi.
İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 75 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 210 Filistinli esir serbest bırakıldı.