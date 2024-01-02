https://sputniknews.com.tr/20240102/bahcede-3-tl-markette-45-tl-urunumuz-agacta-kaldi-1079253824.html

Bahçede 3 TL, markette 45 TL: 'Ürünümüz ağaçta kaldı'

Bahçede 3 TL, markette 45 TL: 'Ürünümüz ağaçta kaldı'

Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler, bahçede kilogramı 1 TL'ye satılan mandalinanın markette 20, bahçede kilogramı 3 TL'ye satılan portakalın markette 45 lira... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T12:49+0300

2024-01-02T12:49+0300

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ekonomi

portakal

mandalina

zam

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Kozan'ın önemli narenciye üretim merkezi olan Bucak bölgesinde market ve bahçe arasında 3 kilometre olmasına rağmen marketlerde mandalinanın kilogramının 18-20 TL arasında, portakalın kilogramının 25-45 TL’den satışta olduğunu söyleyen üreticiler, duruma tepki gösterdi.Çiftçi Erkan Açıcı, 80 dönüm bahçesi olduğunu belirterek, "Bucak portakalı Türkiye’de lezzeti tescilli. Coğrafi konum ve iklimi ile lezzeti farklı. Arkadaşım bana dün etiket yolladı, (markette) 44.90 kuruş portakal. Kozan’da da marketlerde mandalina 20 TL’ye kadar satılıyor. Vatandaş olarak biz de suçluyuz aslında. Yerel yönetimler muhtarlar ile görüşüp, yakın olan il belediyeleri, büyükşehirler bizlerin bahçesinden alsın; kendi illerinde ister ücreti uygun fiyata ister ihtiyaç sahiplerine dağıtsın. Hem üreten hem de tüketen mağdur olmaz" dedi.'1 TL'ye bile alıcı yok'Narenciye üreticisi Mehmet Yavuz ise, yaklaşık 50 dönüm bahçesi olduğunu kaydederek, "Portakalı da mandalinayı da toplamıyoruz. 1 TL’den bile alıcı yok. Süreç geçiyor ve mandalina için 20 gün var. Kabuğu bozuk cildi bozulmuş diyorlar. Şu an hepsi zarar şu an 100 bin TL zararım var" diye konuştu.140 dönüm narenciye bahçesi olduğunu, ürünlerinin bir bölümünü kilogramı 1 TL’den sattığını anlatan üretici Lütfi Öztürk ise, "Benim evimin dibinde bir markette portakalın kilosu 25 TL yazıyor. Bahçede portakal en az 10 TL olması lazım ki kazancımız olsun" dedi. Portakalın ağaçta kaldığını söyleyen Öztürk, "Toplatmak zorundayız, durması ağaca ve bahçeye zarar. Neredeyse toplanması için üstüne para vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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portakal, mandalina, zam