Bahçede 3 TL, markette 45 TL: 'Ürünümüz ağaçta kaldı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
2023 TÜRKİYE ALMANAĞI
Depremle sarsıldık
10:00
84 dk
TÜRKİYE ÇITAYI YÜKSELTTİ
2023'de savunma sanayiinde neler oldu?
11:52
14 dk
2023 RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
En güvenilir müttefik oldu
12:26
27 dk
2023'E YAPAY ZEKA DAMGA VURDU
Dünya bunu tartışıyor
13:00
19 dk
2023 KÜLTÜR-SANAT ALMANAĞI
Hem ağladık hem sevindik
13:42
11 dk
2023 KARABAĞ KRİZİ
Kim ne dedi, neler oldu?
14:00
31 dk
2023 DE GÜLDÜRMEDİ
Ekonominin karnesi
14:39
5 dk
2023'DE DÜNYA BUNU KONUŞTU
Öne çıkan başlıklar
15:00
32 dk
2023 ENERJİ ALMANAĞI
Türkiye'yi sevindiren haber
15:44
14 dk
180 DERECE DEĞİŞEN FAİZ POLİTİKASI
2023'de nereden nereye geldi?
16:00
4 dk
2023 MECLİSİ'NDE NELER OLDU?
Meclis'te hangi sahneleri izledik?
16:12
5 dk
DÜNYA 2024'DE BUNLARI KONUŞACAK
Hangi ülkeleri seçim bekliyor?
16:23
5 dk
DÜNYADAKİ YILBAŞI KUTLAMALARI
Dinleyince çok şaşıracaksınız
16:47
4 dk
2023 İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Çocukları ve kadınları katlettiler
17:00
52 dk
2023'DE TÜRKİYE TURİZMİ
Hedeflenen rakam tutturuldu mu?
18:00
4 dk
2023'ÜN DİKKAT ÇEKEN SEÇİMLERİ
Dünyada taşlar yerinden oynadı
18:21
12 dk
2023 KİEV'DE YAŞANAN GELİŞMELER
Batı kazanamadı
19:00
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Haaland efsane olma yolunda hızla ilerliyor'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Siyasi partileri birleştiren isim kim?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
2024 yılı konut sektörü beklentileri
12:05
85 dk
ANADOLU ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
En büyük hayali Cumhuriyet’in 100. yılında sahnede olabilmekti
13:31
17 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli zamları ne olacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
19:23
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240102/bahcede-3-tl-markette-45-tl-urunumuz-agacta-kaldi-1079253824.html
Bahçede 3 TL, markette 45 TL: 'Ürünümüz ağaçta kaldı'
Bahçede 3 TL, markette 45 TL: 'Ürünümüz ağaçta kaldı'
Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler, bahçede kilogramı 1 TL'ye satılan mandalinanın markette 20, bahçede kilogramı 3 TL'ye satılan portakalın markette 45 lira... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T12:49+0300
2024-01-02T12:57+0300
ekonomi
portakal
mandalina
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101851/48/1018514854_0:98:1016:670_1920x0_80_0_0_58f3610077c1ab4f3c5a5a3f713962bc.jpg
Kozan'ın önemli narenciye üretim merkezi olan Bucak bölgesinde market ve bahçe arasında 3 kilometre olmasına rağmen marketlerde mandalinanın kilogramının 18-20 TL arasında, portakalın kilogramının 25-45 TL’den satışta olduğunu söyleyen üreticiler, duruma tepki gösterdi.Çiftçi Erkan Açıcı, 80 dönüm bahçesi olduğunu belirterek, "Bucak portakalı Türkiye’de lezzeti tescilli. Coğrafi konum ve iklimi ile lezzeti farklı. Arkadaşım bana dün etiket yolladı, (markette) 44.90 kuruş portakal. Kozan’da da marketlerde mandalina 20 TL’ye kadar satılıyor. Vatandaş olarak biz de suçluyuz aslında. Yerel yönetimler muhtarlar ile görüşüp, yakın olan il belediyeleri, büyükşehirler bizlerin bahçesinden alsın; kendi illerinde ister ücreti uygun fiyata ister ihtiyaç sahiplerine dağıtsın. Hem üreten hem de tüketen mağdur olmaz" dedi.'1 TL'ye bile alıcı yok'Narenciye üreticisi Mehmet Yavuz ise, yaklaşık 50 dönüm bahçesi olduğunu kaydederek, "Portakalı da mandalinayı da toplamıyoruz. 1 TL’den bile alıcı yok. Süreç geçiyor ve mandalina için 20 gün var. Kabuğu bozuk cildi bozulmuş diyorlar. Şu an hepsi zarar şu an 100 bin TL zararım var" diye konuştu.140 dönüm narenciye bahçesi olduğunu, ürünlerinin bir bölümünü kilogramı 1 TL’den sattığını anlatan üretici Lütfi Öztürk ise, "Benim evimin dibinde bir markette portakalın kilosu 25 TL yazıyor. Bahçede portakal en az 10 TL olması lazım ki kazancımız olsun" dedi. Portakalın ağaçta kaldığını söyleyen Öztürk, "Toplatmak zorundayız, durması ağaca ve bahçeye zarar. Neredeyse toplanması için üstüne para vereceğiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/tonlarca-limon-dere-yatagina-dokuldu-1078060384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101851/48/1018514854_0:3:1016:765_1920x0_80_0_0_c5c8646f6d903550dc95dc8015153a76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
portakal, mandalina, zam
portakal, mandalina, zam

Bahçede 3 TL, markette 45 TL: 'Ürünümüz ağaçta kaldı'

12:49 02.01.2024 (güncellendi: 12:57 02.01.2024)
© AA / Derviş ÇÖMEZ Tescilli mandalina ve limonlar
Tescilli mandalina ve limonlar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AA / Derviş ÇÖMEZ
Abone ol
Adana'nın Kozan ilçesinde üreticiler, bahçede kilogramı 1 TL'ye satılan mandalinanın markette 20, bahçede kilogramı 3 TL'ye satılan portakalın markette 45 lira olduğunu söyledi.
Kozan'ın önemli narenciye üretim merkezi olan Bucak bölgesinde market ve bahçe arasında 3 kilometre olmasına rağmen marketlerde mandalinanın kilogramının 18-20 TL arasında, portakalın kilogramının 25-45 TL’den satışta olduğunu söyleyen üreticiler, duruma tepki gösterdi.
Çiftçi Erkan Açıcı, 80 dönüm bahçesi olduğunu belirterek, "Bucak portakalı Türkiye’de lezzeti tescilli. Coğrafi konum ve iklimi ile lezzeti farklı. Arkadaşım bana dün etiket yolladı, (markette) 44.90 kuruş portakal. Kozan’da da marketlerde mandalina 20 TL’ye kadar satılıyor. Vatandaş olarak biz de suçluyuz aslında. Yerel yönetimler muhtarlar ile görüşüp, yakın olan il belediyeleri, büyükşehirler bizlerin bahçesinden alsın; kendi illerinde ister ücreti uygun fiyata ister ihtiyaç sahiplerine dağıtsın. Hem üreten hem de tüketen mağdur olmaz" dedi.

'1 TL'ye bile alıcı yok'

Narenciye üreticisi Mehmet Yavuz ise, yaklaşık 50 dönüm bahçesi olduğunu kaydederek, "Portakalı da mandalinayı da toplamıyoruz. 1 TL’den bile alıcı yok. Süreç geçiyor ve mandalina için 20 gün var. Kabuğu bozuk cildi bozulmuş diyorlar. Şu an hepsi zarar şu an 100 bin TL zararım var" diye konuştu.
140 dönüm narenciye bahçesi olduğunu, ürünlerinin bir bölümünü kilogramı 1 TL’den sattığını anlatan üretici Lütfi Öztürk ise, "Benim evimin dibinde bir markette portakalın kilosu 25 TL yazıyor. Bahçede portakal en az 10 TL olması lazım ki kazancımız olsun" dedi. Portakalın ağaçta kaldığını söyleyen Öztürk, "Toplatmak zorundayız, durması ağaca ve bahçeye zarar. Neredeyse toplanması için üstüne para vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Limon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
TÜRKİYE
Tonlarca limon dere yatağına döküldü
4 Aralık 2023, 15:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала