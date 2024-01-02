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Arda Güler'den beklenen an geldi: Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor
Arda Güler'den beklenen an geldi: Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor
Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler sakatlığını tamamen atlattı ve idmanlara başladı. Yarın oynanacak Mallorca maçında ilk kez kadroda olması... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T08:38+0300
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spor
arda güler
real madrid
futbol
maç
sakatlık
kadro
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla yarın ilk maçına çıkacak. Sakatlığını tamamen atlatan ve yaklaşık 1 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkan milli oyuncu, yarın oynanacak Mallorca maçında kafilede olacak.Arda Güler'in ilk maçı ne zaman saat kaçta?Türkiye saati ile 21.15'te oynanacak Real Madrid - Mallorca maçında teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermesi durumunda genç oyuncuyu ilk kez Real Madrid forması giyecek.Real Madrid idmanlarında küçük çaplı şovlarına devam eden Arda Güler, kendisini izleyen taraftarları daha maça bile çıkmadan hayran bırakmış durumda. İspanyol taraftarlar, Arda Güler ile ilgili, "Yarın herkesi televizyon başına kilitleyecek" ifadelerini kullandı.
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Arda Güler'den beklenen an geldi: Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor

08:38 02.01.2024
© AA / Real Madrid KulübüArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© AA / Real Madrid Kulübü
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Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler sakatlığını tamamen atlattı ve idmanlara başladı. Yarın oynanacak Mallorca maçında ilk kez kadroda olması beklenen genç oyuncu için İspanyol taraftarlar bir hayli heyecanlı.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla yarın ilk maçına çıkacak. Sakatlığını tamamen atlatan ve yaklaşık 1 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkan milli oyuncu, yarın oynanacak Mallorca maçında kafilede olacak.

Arda Güler'in ilk maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye saati ile 21.15'te oynanacak Real Madrid - Mallorca maçında teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermesi durumunda genç oyuncuyu ilk kez Real Madrid forması giyecek.
Real Madrid idmanlarında küçük çaplı şovlarına devam eden Arda Güler, kendisini izleyen taraftarları daha maça bile çıkmadan hayran bırakmış durumda. İspanyol taraftarlar, Arda Güler ile ilgili, "Yarın herkesi televizyon başına kilitleyecek" ifadelerini kullandı.
Josef de Souza - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2024
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