https://sputniknews.com.tr/20240102/arda-gulerden-beklenen-an-geldi-real-madrid-formasiyla-ilk-macina-cikiyor-1079246982.html

Arda Güler'den beklenen an geldi: Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor

Arda Güler'den beklenen an geldi: Real Madrid formasıyla ilk maçına çıkıyor

Real Madrid'in çiçeği burnunda yıldızı Arda Güler sakatlığını tamamen atlattı ve idmanlara başladı. Yarın oynanacak Mallorca maçında ilk kez kadroda olması... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T08:38+0300

2024-01-02T08:38+0300

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spor

arda güler

real madrid

futbol

maç

sakatlık

kadro

ilk 11'ler

mallorca

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla yarın ilk maçına çıkacak. Sakatlığını tamamen atlatan ve yaklaşık 1 aydır takımla birlikte antrenmanlara çıkan milli oyuncu, yarın oynanacak Mallorca maçında kafilede olacak.Arda Güler'in ilk maçı ne zaman saat kaçta?Türkiye saati ile 21.15'te oynanacak Real Madrid - Mallorca maçında teknik direktör Ancelotti'nin Arda Güler'e şans vermesi durumunda genç oyuncuyu ilk kez Real Madrid forması giyecek.Real Madrid idmanlarında küçük çaplı şovlarına devam eden Arda Güler, kendisini izleyen taraftarları daha maça bile çıkmadan hayran bırakmış durumda. İspanyol taraftarlar, Arda Güler ile ilgili, "Yarın herkesi televizyon başına kilitleyecek" ifadelerini kullandı.

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