https://sputniknews.com.tr/20240101/resmi-aciklama-geldi-josef-de-souza-super-lige-geri-dondu-1079238883.html
Resmi açıklama geldi: Josef de Souza Süper Lig'e geri döndü
Resmi açıklama geldi: Josef de Souza Süper Lig'e geri döndü
BJ Guoan'dan ayrılan Josef de Souza, Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir ile her konuda anlaşmaya vardı. Son olarak ülkemizde Beşiktaş forması giyen... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T17:38+0300
2024-01-01T17:38+0300
2024-01-01T17:38+0300
spor
josef de souza
istanbul
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.İstanbul ekibinden transfere dair yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.Daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Josef de Souza Ankaragücü karşılaşmasında sahaya giren taraftara müdahale ettiği için ceza almış ve bu kararın ardından can güvenliği olmadığını söyleyerek Türkiye'ye veda etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231230/tff-baskani-mehmet-buyukeksi-daha-iyiyim-insallah-1079198430.html
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josef de souza, istanbul, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
josef de souza, istanbul, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Resmi açıklama geldi: Josef de Souza Süper Lig'e geri döndü
BJ Guoan'dan ayrılan Josef de Souza, Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir ile her konuda anlaşmaya vardı. Son olarak ülkemizde Beşiktaş forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu İstanbul'a geri dönmüş oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
İstanbul ekibinden transfere dair yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Josef de Souza Ankaragücü karşılaşmasında sahaya giren taraftara müdahale ettiği için ceza almış ve bu kararın ardından can güvenliği olmadığını söyleyerek Türkiye'ye veda etmişti.