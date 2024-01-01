https://sputniknews.com.tr/20240101/resmi-aciklama-geldi-josef-de-souza-super-lige-geri-dondu-1079238883.html

Resmi açıklama geldi: Josef de Souza Süper Lig'e geri döndü

Resmi açıklama geldi: Josef de Souza Süper Lig'e geri döndü

BJ Guoan'dan ayrılan Josef de Souza, Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir ile her konuda anlaşmaya vardı. Son olarak ülkemizde Beşiktaş forması giyen... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T17:38+0300

2024-01-01T17:38+0300

2024-01-01T17:38+0300

spor

josef de souza

istanbul

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını duyurdu.İstanbul ekibinden transfere dair yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.Daha önce Beşiktaş ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Josef de Souza Ankaragücü karşılaşmasında sahaya giren taraftara müdahale ettiği için ceza almış ve bu kararın ardından can güvenliği olmadığını söyleyerek Türkiye'ye veda etmişti.

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Sputnik Türkiye

josef de souza, istanbul, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)