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Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240102/1-yilda-74-binden-fazla-sarsildi-muglada-dikkat-ceken-deprem-istatistigi-1079256674.html
1 yılda 74 binden fazla sarsıldı: Muğla'da dikkat çeken deprem istatistiği
1 yılda 74 binden fazla sarsıldı: Muğla'da dikkat çeken deprem istatistiği
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Türkiye’de geçen yıl 74 bin 230 deprem yaşandı. Yurt... 02.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-02T14:42+0300
2024-01-02T14:42+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli
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Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, geçen yıl Türkiye’de 4 ve üzeri büyüklükte 797 deprem meydana geldiğini bildirdi.Özmen, dünyada ve Türkiye’de yaşanan deprem hareketliliğine ilişkin bilgi verdi.Dünya genelinde geçen yıl, büyüklüğü 4 ve daha büyük 15 bin 600 deprem meydana geldiğini belirten Özmen, 7 ve daha büyük depremlerin sayısının ise 19 olduğunu söyledi.Özmen, 2021’de 8 ve daha büyük 3 deprem yaşanırken, 2022 ve 2023’te bu büyüklükte deprem gerçekleşmediğine işaret ederek, dünyada 2023’ün en büyük sarsıntıların 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri olduğunu belirtti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Avrupa’nın en büyük ikinci gözlem ağını oluşturan bin 145 deprem kayıt istasyonu ile Türkiye ve yakın coğrafyasında meydana gelen deprem aktivitesinin kesintisiz kaydedildiğini ve deprem parametreleri ile ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını anlatan Özmen, bunların aynı zamanda veri tabanında tutularak deprem katalogları oluşturulduğunu ve kullanıcıların hizmetine sunulduğunu söyledi.74 bin kez sarsıldıTürkiye’de 2021’de 23 bin 5, 2022’de 20 bin 278 deprem meydana geldiğini aktaran Özmen, geçen yıl ise Türkiye'nin 74 bin 230 kez sarsıldığına dikkati çekti.Bu verilere göre geçen yıl 2022’ye göre yaklaşık 3,6 kat, 2021’e göre ise 3,2 kat daha fazla sarsıntı kaydedildiğini belirten Özmen, Türkiye’nin geçen yılki deprem hareketliliğine ilişkin şu bilgeleri verdi:Deprem bölgesi dışında en çok Muğla sallandıGeçen yıl yaşanan depremleri il bazında değerlendiren Özmen, şöyle devam etti:
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deprem, muğla, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli
deprem, muğla, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli

1 yılda 74 binden fazla sarsıldı: Muğla'da dikkat çeken deprem istatistiği

14:42 02.01.2024
© İHAMavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla'nın turkuaz koyları
Mavi yolculuk ve alternatif turizmin merkezi: Muğla'nın turkuaz koyları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2024
© İHA
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Türkiye’de geçen yıl 74 bin 230 deprem yaşandı. Yurt genelindeki sarsıntı sayısı, bir önceki yıla göre 3,6 kat artarken, deprem bölgesi dışında en çok sarsıntı yaşayan şehir Muğla oldu.
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, geçen yıl Türkiye’de 4 ve üzeri büyüklükte 797 deprem meydana geldiğini bildirdi.

Özmen, dünyada ve Türkiye’de yaşanan deprem hareketliliğine ilişkin bilgi verdi.

Dünya genelinde geçen yıl, büyüklüğü 4 ve daha büyük 15 bin 600 deprem meydana geldiğini belirten Özmen, 7 ve daha büyük depremlerin sayısının ise 19 olduğunu söyledi.

Özmen, 2021’de 8 ve daha büyük 3 deprem yaşanırken, 2022 ve 2023’te bu büyüklükte deprem gerçekleşmediğine işaret ederek, dünyada 2023’ün en büyük sarsıntıların 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri olduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Avrupa’nın en büyük ikinci gözlem ağını oluşturan bin 145 deprem kayıt istasyonu ile Türkiye ve yakın coğrafyasında meydana gelen deprem aktivitesinin kesintisiz kaydedildiğini ve deprem parametreleri ile ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını anlatan Özmen, bunların aynı zamanda veri tabanında tutularak deprem katalogları oluşturulduğunu ve kullanıcıların hizmetine sunulduğunu söyledi.

74 bin kez sarsıldı

Türkiye’de 2021’de 23 bin 5, 2022’de 20 bin 278 deprem meydana geldiğini aktaran Özmen, geçen yıl ise Türkiye'nin 74 bin 230 kez sarsıldığına dikkati çekti.
Bu verilere göre geçen yıl 2022’ye göre yaklaşık 3,6 kat, 2021’e göre ise 3,2 kat daha fazla sarsıntı kaydedildiğini belirten Özmen, Türkiye’nin geçen yılki deprem hareketliliğine ilişkin şu bilgeleri verdi:

“Türkiye ve yakın coğrafyasında meydana gelen deprem verileri incelendiğinde 2023’te 731’i 4-4,9, 61’i 5-5,9, 3’ü 6-6,9 ve 2’si 7-7,9 büyüklükleri arasında olmak üzere 4’ten büyük 797 deprem meydana geldi. Bu verilere göre, Türkiye ve yakın coğrafyasında günde iki kez 4 ve daha büyük, altı günde bir kez de 5 ve daha büyük bir depremin meydana geldiği görülüyor. Geçen yıl büyüklüğü 4’ten küçük sarsıntıları da eklediğimizde ülkemizde 74 bin 230 deprem yaşandı. 2023 en fazla deprem ve en fazla can kaybının meydana geldiği yıl olarak Türkiye deprem tarihine geçti. Şubatta ülkemiz 14 bin 233, martta 13 bin 976 kez sallandı.”

Deprem bölgesi dışında en çok Muğla sallandı

Geçen yıl yaşanan depremleri il bazında değerlendiren Özmen, şöyle devam etti:
“En fazla deprem 20 bin 131 ile Kahramanmaraş’ta meydana geldi. Bu ili sırasıyla 15 bin 265 deprem ile Malatya, 5 bin 939 ile Adıyaman, 4 bin 924 ile Adana ve 3 bin 363 ile Hatay izledi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il haricinde en fazla deprem 2 bin 271 ile Muğla’da, bin 752 ile Çanakkale’de ve bin 745 depremle İzmir’de meydana geldi. 2023'te ülkemizdeki bu kadar fazla depremin ana nedeni 6 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ikinci ve üçüncü depreminin dokuz saat ara ile meydana gelmesidir. Örneğine çok ender olarak rastlanacak bu iki büyük deprem ülkemizi depreme dirençli hale getirmenin ne kadar önemli olduğunu en acımasız şekilde bize bir kez daha gösterdi.”
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