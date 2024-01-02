https://sputniknews.com.tr/20240102/1-yilda-74-binden-fazla-sarsildi-muglada-dikkat-ceken-deprem-istatistigi-1079256674.html

1 yılda 74 binden fazla sarsıldı: Muğla'da dikkat çeken deprem istatistiği

1 yılda 74 binden fazla sarsıldı: Muğla'da dikkat çeken deprem istatistiği

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Türkiye’de geçen yıl 74 bin 230 deprem yaşandı. Yurt... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T14:42+0300

2024-01-02T14:42+0300

2024-01-02T14:42+0300

türkiye

deprem

muğla

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

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Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, geçen yıl Türkiye’de 4 ve üzeri büyüklükte 797 deprem meydana geldiğini bildirdi.Özmen, dünyada ve Türkiye’de yaşanan deprem hareketliliğine ilişkin bilgi verdi.Dünya genelinde geçen yıl, büyüklüğü 4 ve daha büyük 15 bin 600 deprem meydana geldiğini belirten Özmen, 7 ve daha büyük depremlerin sayısının ise 19 olduğunu söyledi.Özmen, 2021’de 8 ve daha büyük 3 deprem yaşanırken, 2022 ve 2023’te bu büyüklükte deprem gerçekleşmediğine işaret ederek, dünyada 2023’ün en büyük sarsıntıların 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri olduğunu belirtti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Avrupa’nın en büyük ikinci gözlem ağını oluşturan bin 145 deprem kayıt istasyonu ile Türkiye ve yakın coğrafyasında meydana gelen deprem aktivitesinin kesintisiz kaydedildiğini ve deprem parametreleri ile ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını anlatan Özmen, bunların aynı zamanda veri tabanında tutularak deprem katalogları oluşturulduğunu ve kullanıcıların hizmetine sunulduğunu söyledi.74 bin kez sarsıldıTürkiye’de 2021’de 23 bin 5, 2022’de 20 bin 278 deprem meydana geldiğini aktaran Özmen, geçen yıl ise Türkiye'nin 74 bin 230 kez sarsıldığına dikkati çekti.Bu verilere göre geçen yıl 2022’ye göre yaklaşık 3,6 kat, 2021’e göre ise 3,2 kat daha fazla sarsıntı kaydedildiğini belirten Özmen, Türkiye’nin geçen yılki deprem hareketliliğine ilişkin şu bilgeleri verdi:Deprem bölgesi dışında en çok Muğla sallandıGeçen yıl yaşanan depremleri il bazında değerlendiren Özmen, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20240101/hakkaride-39-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1079243773.html

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deprem, muğla, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), kandilli